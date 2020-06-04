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Клименко поручил провести инспекцию личного состава Нацполиции

Клименко поручил провести инспекцию личного состава Нацполиции
19:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко требует от руководителей всех территориальных подразделений полиции в областях проведения инспекции личных составов.

Об этом он заявил 4 июня во время совещания с руководителями всех территориальных подразделений полиции в областях, информирует Управление коммуникации Нацполиции.

«Требую от каждого руководителя: проведите инспекцию своего личного состава, проверьте каждого сотрудника. Если кто-то из начальников оставит на работе человека со служебным несоответствием - будет нести за это персональную ответственность», - подчеркнул глава Нацполиции.

Клименко также проинформировал руководителей полиции о результатах координационного совещания руководителей правоохранительных органов, которое состоялась в четверг в Офисе генпрокурора, на котором, в частности, говорилось о незаконных действиях сотрудников, в том числе и в Кагарлыкском отделении полиции.

«Мы боремся с организованной преступностью, «ворами в законе», раскрываем тысячи правонарушений, направляем производства в суд, помогаем людям. Но результаты работы всего коллектива перечеркивают отдельные сотрудники, например полицейские с Кагарлыка, совершившие незаконные действия. Таким сотрудникам не место в полиции», - подчеркнул председатель полиции.

Клименко отметил, что соблюдение дисциплины и законности является неукоснительным для всех без исключения сотрудников, независимо от звания и должности.

Как сообщалось, в конце мая на Киевщине задержали двух сотрудников полиции Кагарлыка по подозрению в изнасиловании, пытках и избиении 26-летней женщины, которую вызвали в полицию в качестве свидетеля.

После этого Кагарлыкское отделение полиции расформировали, а его руководство отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Киевская область, Кагарлык, Нацполиция, Игорь Клименко.
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