Борьбу Украины с коронавирусом занесут в госархив

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Четверг, 04.06.2020
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20:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Внимание государственных архивных учреждений акцентировано на необходимости расширения усилий по поиску новых источников комплектования и видов документов, в частности сетевых электронных информационных ресурсов и формирования на их основе соответствующих архивных коллекций.

Председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов призвал руководителей архивных учреждений обеспечить сбор документов и документирование событий о вспышке, течении, борьбе с распространением COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и его последствиями.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что внимание государственных архивных учреждений акцентировано на необходимости расширения усилий по поиску новых источников комплектования и видов документов, в частности сетевых электронных информационных ресурсов и формирования на их основе соответствующих архивных коллекций.

"Все решения, принятые на государственном уровне и в частном секторе, направленные на обеспечение социальной и экономической безопасности населения, здоровья и благополучия людей, их повседневной жизни, должны быть задокументированы и сохранены, поскольку они будут представлять ценность для настоящего и будущего.

Государственная архивная служба Украины призывает ученых, общественность, всех неравнодушных, поддержать указанную инициативу и способствовать государственным архивным учреждениям в формировании тематических коллекций. Сегодня важность работы по сбору и документированию беспрецедентных решений правительств стран мира в сфере здравоохранения, направленных на борьбу с пандемией и не только, признана архивистами всего мира, поддержана Международным советом архивов", - отметили в службе.

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Коронавирус, Covid-19, Пандемия коронавируса, Государственная архивная служба Украины.
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