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Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Минздраве озвучили новые "карантинные" правила для ресторанов

В Минздраве озвучили новые "карантинные" правила для ресторанов
21:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В регионах, которые отвечают критериям ослабления карантина 5 июня откроются кафе и рестораны, но вход посетителей туда запрещен без сопровождения работника заведения.

Это и другие правила работы кафе и ресторанов сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

“Запрещается вход в заведение без сопровождения сотрудника учреждения”, - написал он.

Кроме того, запрещаются: функционирование детских комнат; проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых участвуют более 10 человек; приготовление пищи на открытых кухнях (кроме отгороженных от посетителей перегородкой) функционирования буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного разлива напитков клиентами самообслуживания в учреждениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя.

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Также запрещается сидеть за столиком больше 4 человек без учета детей.

Как сообщалось ранее, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения начали смягчать.

Так, решением правительства с 5 июня будет разрешена работа ресторанов/ кафе в закрытых помещениях, возобновляется внутреннее авиасообщение, а с 15 июня - международное.

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Минздрав, Кафе, Рестораны, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, Министр здравоохранения Максим Степанов.
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