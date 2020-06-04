К интернету подключены 60% украинских школ

Новости Украины:В Украине подключены к интернету 60% общеобразовательных школ, 40% - не обеспечены подключением к интернету.

Таковы данные исследования обнародовало Министерство цифровой политики в Facebook.

"По данным нашего исследования, ситуация до сих пор не очень утешительная: всего школ в Украине - 16 317. Имеют подключение к интернету с помощью оптоволоконных технологий - 9773 (60%). Не имеют - 6544 (40%)", - говорится в сообщении.

Исследование подключения социальных объектов к фиксированному интернету, в частности - школ, проведено впервые в Украине, подчеркнули в Минцифры.

При определении наличия оптоволоконного подключения была принята во внимание не только технология, но и скорость соединения, которая присуща исключительно волоконно-оптическим технологиям. Она должна была составить не менее 30 Мбит/с, рассказали в ведомстве. Но если речь идет о целях Минцифры, то для того, чтобы ученикам и учителям получать необходимый для учебного процесса контент и эффективно работать онлайн, необходимо не менее 100 Мбит/с. "Кстати, это соответствует инициативе Европейского Союза Gigabit Society", - говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что в течение 2019-2020 годов были проведены тендеры на подключение к интернету и прокладку локальных сетей почти в 10 тысяч украинских школ.

Также в министерстве просят помощи для совершенствования своего исследования: "Мы будем рады, если специалисты и продвинутые пользователи помогут Минцифры усовершенствовать исследование. Для этого мы разработали интерактивную карту, где можно найти любую украинскую школу и проверить наши данные по подключению".

Как сообщалось ранее, в начале 2018 года правительство одобрило Концепцию развития цифровой экономики в Украине до 2020 года. Тогда, по данным Минэкономики, около 35% сельского населения Украины вообще не имели доступа к широкополосному интернету. 53% украинских школ и 99% медицинских учреждений тоже не были подключены.