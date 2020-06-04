Малюська: Мы неустанно приближаемся к большой распродаже тюрем

Новости Украины:В Минюсте предлагают провести распродажу "замороженных" тюрем.

Министерство юстиции в соавторстве с нардепами зарегистрировало законопроект (№3591), который позволит продавать замороженные тюрьмы и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Об этом сообщает министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Мы неустанно приближаемся к большой распродаже тюрем. Напомню - в бюджете средств на тюремную реформу нет, поэтому источники финансирования мы находим самостоятельно, откуда и все последние инициативы: платные камеры, частные СИЗО и распродажи тюрем", - пишет министр.

Сообщается, что такая распродажа позволит вынести старые следственные изоляторы за пределы городов, повысить стандарты содержания заключенных и уменьшить расходы на содержание СИЗО благодаря энергоэффективности.

"Чтобы не порождать лишних мифов сразу уточняю:

- продавать мы будем только неиспользуемые тюрьмы (уже много лет их у нас избыток), а потому распродажа тюрем вовсе не означает массовых увольнений осужденных

-наврядли кому-то из потенциальных покупателей интересна сама тюрьма как недвижимость, основную ценность составляют земельные участки под ними (особенно под теми, что расположены в центральных частях крупных городов) ", - объясняет Малюська.