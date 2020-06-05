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Выпускников этим летом в армию не призовут: в МОН договорились с Минобороны

Выпускников этим летом в армию не призовут: в МОН договорились с Минобороны
06:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МОУ

Новости Украины:В Минобразования говорят, что летом выпускников призывать в армию не будут.

Министерство образования и науки договорилось с Минобороны о том, что выпускники школ и высших учебных заведений не будут призываться на строчную службу этим летом.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире "Громадського".

"Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - отметила она.

Также Мандзий подтвердила, что вступительная кампания будет основанием для отсрочки призыва.

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"Учитывая обстоятельства смещение сроков вступительной кампании на сайте Минобороны есть информация о том, что они учли это и поручили призывным комиссиям учесть это в своих действиях", - отметила Мандзий.

И.о. министра подтвердила, что это будет основанием для отсрочки призыва.

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Минобразования, Минобороны, Призыв, Любомира Мандзий.
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