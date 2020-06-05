Четвертый этап смягчения карантина: что разрешается с 5 июня

Новости Украины:Украина перешла к четвертому шагу на пути выхода из карантина.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса. Однако правительство подготовило очередное ослабление ограничений.

С сегодняшнего дня, согласно решению Кабинета министров Украины, разрешено следующее:

кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведения при условии соблюдения противоэпидемических мер;

людям старше 60 лет не обязательно придерживаться самоизоляции;

проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м;

проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме;

возобновление полетов по Украине.

Это касается тех областей, где благоприятная ситуация с коронавирусом. Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе по показателям для смягчения мер в течение трех дней подряд, ослабление некоторых карантинных ограничений будет отменено.

В середине июня Украина перейдет на следующий этап выхода из карантина. Так, очередное смягчение ограничений запланировано на 15 июня. Конечно же, это станет возможным при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

С указанной даты планируется возобновить международное авиасообщение. За границу пассажирские рейсы будут осуществляться в те страны, которые открыли аэропорты для Украины.

В связи с запланированным возобновлением авиаперелетов Министерство здравоохранения разрабатывает и вскоре опубликует новые противоэпидемические правила. В них будет учтен опыт и требования европейских партнеров или других стран, у которых уже открыто международное авиасообщение.

Пассажирские перевозки на легковых автомобилях разрешается в количестве до 5 человек, включительно с водителем (без учета детей до 14 лет).

Как сообщалось ранее, в первый день лета Украина перешла на третий этап ослабления карантина, отменив очередные ограничения. Так, с 1 июня для украинцев стали доступными бассейны и спортзалы, а также возобновлены пассажирские железнодорожные перевозки.