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Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Четвертый этап смягчения карантина: что разрешается с 5 июня
Четвертый этап смягчения карантина: что разрешается с 5 июня
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Четвертый этап смягчения карантина: что разрешается с 5 июня

Четвертый этап смягчения карантина: что разрешается с 5 июня
06:54 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Украина перешла к четвертому шагу на пути выхода из карантина.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса. Однако правительство подготовило очередное ослабление ограничений.

С сегодняшнего дня, согласно решению Кабинета министров Украины, разрешено следующее:

  • кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведения при условии соблюдения противоэпидемических мер;
  • людям старше 60 лет не обязательно придерживаться самоизоляции;
  • проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м;
  • проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме;
  • возобновление полетов по Украине.

Это касается тех областей, где благоприятная ситуация с коронавирусом. Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе по показателям для смягчения мер в течение трех дней подряд, ослабление некоторых карантинных ограничений будет отменено.

В середине июня Украина перейдет на следующий этап выхода из карантина. Так, очередное смягчение ограничений запланировано на 15 июня. Конечно же, это станет возможным при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

С указанной даты планируется возобновить международное авиасообщение. За границу пассажирские рейсы будут осуществляться в те страны, которые открыли аэропорты для Украины.

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В связи с запланированным возобновлением авиаперелетов Министерство здравоохранения разрабатывает и вскоре опубликует новые противоэпидемические правила. В них будет учтен опыт и требования европейских партнеров или других стран, у которых уже открыто международное авиасообщение.

Пассажирские перевозки на легковых автомобилях разрешается в количестве до 5 человек, включительно с водителем (без учета детей до 14 лет).

Как сообщалось ранее, в первый день лета Украина перешла на третий этап ослабления карантина, отменив очередные ограничения. Так, с 1 июня для украинцев стали доступными бассейны и спортзалы, а также возобновлены пассажирские железнодорожные перевозки.

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Кабмин, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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