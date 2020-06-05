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Леонтий Огуречник: приметы и обряды на 5 июня
Леонтий Огуречник: приметы и обряды на 5 июня

Леонтий Огуречник: приметы и обряды на 5 июня

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Леонтий Огуречник: приметы и обряды на 5 июня
07:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Народный праздник "Леонтий-Огуречник" отмечается 5 июня (по старому стилю – 23 мая).

Православная церковь в этот день празднует обретение мощей святителя Леонтия. Другие названия праздника: "Леонтий", "Леон/Леонтий Огуречник", "Леон/Левон/Леонтий Конопляник". Огуречником или конопляником день в народе прозвали потому, что он считался наиболее подходящим для посадки этих культур.

Левон Огуречник - крайний срок для посадки овощных культур. Считается, что любой посев после 5 июня не принесет урожая. На Левона было принято высаживать огурцы. Огурцы сажали тайно ото всех: от соседей, от родственников. Самую первую рассаду или семена закапывали так, чтобы никто не видел, и произносили при этом заговоренные слова на богатый урожай. Если этого не сделать - урожай будет небольшим или вообще не вырастит.

Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. Сев конопли проводился с определенным ритуалом. В мешки с семенами, приготовленными для сева, прятали яйца, сохраненные с Пасхи, а вместе с ними и свежие, запеченные накануне в скорлупе. Пасхальное яйцо закапывалось в спаханную под сев землю в начале сева, а скорлупа от запечных яиц разбрасывалась по полю после окончания сева. При этом приговаривали: "Роди, боже, конопли белы, як яйцо".

В старые времена конопля была очень ценной сельскохозяйственной культурой, которую выращивали почти в таких же количествах, как и лен. Из конопли ткалась особая ткань, грубая и прочная, которая называлась посконь. Из нее делались мешки, она хорошо сохраняла зерно и овощи от гниения и замерзания, в морозы ею укутывали хранившиеся в погребах картофель и капусту. Наши предки считали, что посконь полезна и для здоровья тела. Считалось, что у человека, носившего одежду из поскони, никогда не будет кожных болезней, а суставы его тела всегда будут здоровыми.

Масло из конопли вплоть до середины XIX века в рационе наших предков играло ту же роль, какую сейчас играет подсолнечное, а жареные семена употреблялись вместо семечек. Обычно его добавляли в каши, а также просто макали в него черный хлеб. Считалось, что оно защищает людей от болезней желудка. Знахари же использовали масло для целительства всего тела и для защиты от нечистой силы.

Народные приметы 5 июня

Если на Леонтия по земле до восхода солнца расползается туман, то нужно ожидать скорого ненастья.

Посаженные в этот день огурцы хороши для консервирования и засолки.

Знаменательные события в истории: 5 июня 2020 года

Рябина цветет - к хорошему урожаю конопли.

Горлицы заворковали, значит настало время сеять коноплю.

Много мошек и комаров - к сухой и теплой погоде.

Много оводов появилось, значит урожай будет богатым.

Родившиеся 5 июня будут богаты. При желании они могут иметь многочисленное потомство. Носить им следует рубин.

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Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 5 июня, Леонтий Огуречник, Леонтий Конопляник.
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