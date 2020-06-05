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У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
08:00 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Сегодня, 5 июня, отмечает свои именины Леонтий.

Леонтий - мужское имя древнегреческого происхождения.

Формы: Леон, Леонсий, Леонсио, Леош, Леонте, Леонан, Леонсью.

Значение: "львиный".

Мальчиком Леонтий слывет упрямым ребенком, он непрост в общении, часто принимая решение, думает исключительно о своей выгоде, он жаден и высокомерен.

Повзрослев, Леонтий выбирает в качестве профессии столярное дело, медицину или работу в правоохранительных органах. Такие мужчины женятся достаточно поздно, их карьерный рост не отличается стремительностью, они замкнуты и внутри всегда одиноки. Леонтий хорошо приспосабливается к любым обстоятельствам, он надежен и аккуратен.

На протяжении всей своей жизни Леонтий тянется к знаниям, он привлекает противоположный пол своей эрудированностью, однако не стремится заводить знакомства с женщинами и развивать их. Леонтий обладает интуицией, он немного стеснителен, однако становится отличным руководителем.

Став супругом, мужчина с таким именем привязывается к своей женщине, он будет предан ей всегда, хотя она не упустит ни одного шанса чтобы приревновать.

Поздравление

Поздравунчик, поздравунчик

Мы тебе, Леонтий, шлем.

Много радостей, улыбок

Много доброго есть в нем.

 

Пожелания успехов

Счастья, радости, любви.

Чтобы море было смеха,

Чтобы кто не говорил.

 

Чтобы ты запомнил этот

День как самый классный.

Чтобы наш удачный метод

Поздравлять стал первоклассным!

Леонтий, сегодня, в день твоего имени, я хочу поблагодарить тебя, нашего неизменного лидера, за простые человеческие качества, присущие тебе. Ты мудр и прост, ты знаешь самый короткий путь к успеху. Ты всегда готов подставить плечо поддержки, помочь в трудную минуту. Каждый человек, оказавшийся рядом с тобой, благодарит судьбу за такой подарок! Удачи тебе, наш начальник и друг!

Желаю тебе от души, чтобы каждый твой день

Наполнен был солнцем, теплом и добром.

И чтоб никогда, слышишь, даже слабая тень

Его не накрыла бы грусти ковром.

 

Твои именины, наш Леонтий, наш друг,

Мы дружно, весело и хорошо отмечаем.

И все мы, кто сегодня собрались вокруг

Только самого лучшего щедро желаем!

Леонтий, - ты душа коллектива,

Веселый и яркий, влекущий, манящий.

Девчонки с тобою шустры, говорливы

Твой юмор всегда и смешной и бодрящий!

 

С тобой хорошо каждый день, но сейчас

Особенный случай – именины пришли

И мы поздравленья отдельно все сберегли,

Спешим их тебе подарить, наш друг кареглаз!

Самые высокие вершины в карьере ты преодолеешь. Нет, не легко и просто, не стоит лукавить! Но ты, Леонтий, умеешь как никто другой последовательно и целеустремленно, шаг за шагом, продвигаться по намеченному пути. И не свернут тебя с него дожди и грозы, бури и шторма, лишь закалят твой характер! И ты будешь стоять на вершине, смело и гордо подняв голову вверх!

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