У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления

Леонтий - мужское имя древнегреческого происхождения.
Формы: Леон, Леонсий, Леонсио, Леош, Леонте, Леонан, Леонсью.
Значение: "львиный".
Мальчиком Леонтий слывет упрямым ребенком, он непрост в общении, часто принимая решение, думает исключительно о своей выгоде, он жаден и высокомерен.
Повзрослев, Леонтий выбирает в качестве профессии столярное дело, медицину или работу в правоохранительных органах. Такие мужчины женятся достаточно поздно, их карьерный рост не отличается стремительностью, они замкнуты и внутри всегда одиноки. Леонтий хорошо приспосабливается к любым обстоятельствам, он надежен и аккуратен.
На протяжении всей своей жизни Леонтий тянется к знаниям, он привлекает противоположный пол своей эрудированностью, однако не стремится заводить знакомства с женщинами и развивать их. Леонтий обладает интуицией, он немного стеснителен, однако становится отличным руководителем.
Став супругом, мужчина с таким именем привязывается к своей женщине, он будет предан ей всегда, хотя она не упустит ни одного шанса чтобы приревновать.
Поздравление
Поздравунчик, поздравунчик
Мы тебе, Леонтий, шлем.
Много радостей, улыбок
Много доброго есть в нем.
Пожелания успехов
Счастья, радости, любви.
Чтобы море было смеха,
Чтобы кто не говорил.
Чтобы ты запомнил этот
День как самый классный.
Чтобы наш удачный метод
Поздравлять стал первоклассным!
Леонтий, сегодня, в день твоего имени, я хочу поблагодарить тебя, нашего неизменного лидера, за простые человеческие качества, присущие тебе. Ты мудр и прост, ты знаешь самый короткий путь к успеху. Ты всегда готов подставить плечо поддержки, помочь в трудную минуту. Каждый человек, оказавшийся рядом с тобой, благодарит судьбу за такой подарок! Удачи тебе, наш начальник и друг!
Желаю тебе от души, чтобы каждый твой день
Наполнен был солнцем, теплом и добром.
И чтоб никогда, слышишь, даже слабая тень
Его не накрыла бы грусти ковром.
Твои именины, наш Леонтий, наш друг,
Мы дружно, весело и хорошо отмечаем.
И все мы, кто сегодня собрались вокруг
Только самого лучшего щедро желаем!
Леонтий, - ты душа коллектива,
Веселый и яркий, влекущий, манящий.
Девчонки с тобою шустры, говорливы
Твой юмор всегда и смешной и бодрящий!
С тобой хорошо каждый день, но сейчас
Особенный случай – именины пришли
И мы поздравленья отдельно все сберегли,
Спешим их тебе подарить, наш друг кареглаз!
Самые высокие вершины в карьере ты преодолеешь. Нет, не легко и просто, не стоит лукавить! Но ты, Леонтий, умеешь как никто другой последовательно и целеустремленно, шаг за шагом, продвигаться по намеченному пути. И не свернут тебя с него дожди и грозы, бури и шторма, лишь закалят твой характер! И ты будешь стоять на вершине, смело и гордо подняв голову вверх!