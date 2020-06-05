Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня

Новости Украины:На Троицу прогреет до +31°:какой будет погода в ближайшие дни.

В пятницу, 5 июня, в Украине ожидаются дожди и грозы, температура днем 19-28° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"5 июня в Украине переменная облачность. Повсюду, кроме южной части, небольшой, в Карпатах и на северо-востоке страны умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 9-14°; днем 19-24° тепла, на юге страны местами 25-28° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 5 июня небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10-12°, днем 21-23° тепла. В Киевской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 9-14°, днем 19-24° тепла.

6 июня ночью в Карпатах, на Закарпатье, в северных и Харьковской областях возможны умеренные дожди, грозы. 7 июня дождь вероятен в Житомирской области, на остальной территории без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 23-28° тепла, на востоке страны 7 июня до 31°.

В Киеве и столичном регионе 6 июня небольшие дожди, местами грозы; 7 июня без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 11-16°, днем 23-28° тепла.

8-9 июня в западных областях небольшие кратковременные дожди, грозы; температура ночью 12-18°, днем 20-26° тепла. На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской и Винницкой областях отдельные небольшие дожди, грозы; температура ночью 15-21°, днем 24-30°, в южных и восточных областях до 32° тепла.

В Киеве и Киевской области 8-9 июня без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 25-30° тепла.