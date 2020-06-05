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Пятница, 05.06.2020
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Коронавирус не отступает: данные на 5 июня
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МОЗ України

Новости Украины:В Украине зафиксировали 25 963 случаев коронавируса, за сутки - 553.

По состоянию на 5 июня в Украине лабораторно подтверждено 25 411 случаев COVID-19. За сутки 588 новых случаев.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

По состоянию на утро 5 июня в Украине лабораторно подтверждено 25 963 случаев COVID-19. За сутки 553 новых случая.

Зафиксировано 15 новых летальных случаев.

В целом по данным ЦОС 11 372 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 — 762.

Среди заболевших 58% составляют женщины. Чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастных группах от 30 до 49 лет — 35% и от 50 до 69 лет — 37%.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве - 92, во Львовской области — 73 и Ривненской области — 57.

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Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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