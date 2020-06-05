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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
10:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 6 июня.

День Симеона

В церкви 6 июня почитают память Симеона Столпника, чудотворца, который известен тем, что в течение 4 5 лет жил на столбе, расположенном на Дивной горе около Антиохии.

В это время цветут яблони, нужно подкармливать зольной водой растущие лилии. Производится раскипировка однолетних растений.

Считалось, что именно с 6 июня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Для наших предков шиповник считался символом красоты и молодости, олицетворял собой настоящую любовь. Его очень почитали. К нему ходили для того чтобы успокоить душу и избавиться от печальных мыслей. Как только расцветал шиповник, старушки усаживались под ним вместе со своими внуками и рассказывали им сказки. Считалось, что дети в результате этого избавятся от страхов.

Симеон Столпник

Знаменательные события в истории: 5 июня 2020 года

Естественно, не является секретом тот факт, что очень ценились и целебные свойства шиповника. С его помощью принято было залечивать раны, чистить кровь, лечить простуду. Среди молодых девушек было распространено поверье о том, что умывание водой, которая была настояна на шиповнике, позволит сохранить молодость и красоту.

6 июня, согласно народному календарю, начинались зеленые или летние святки. Дома украшали растениями и цветами, на березах завивали венки. Также в этот день анализировали народные приметы и старались предсказать погоду на ближайшее время.

Троицкая родительская суббота

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата - 6 июня.

В Троицкую родительскую субботу в православном мире принято поминать усопших. Эта традиция ведёт своё начало с апостольских времен. Апостол Петр в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти (Деян. 2, 24). Апостольские постановления гласят, что апостолы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам Спасителя нашего Иисуса Христа, Судиею живых и мертвых.

Следуя этой традиции, Святая Церковь издавна призывает совершать перед днем Пресвятой Троицы поминовение всех усопших благочестивых праотцов, отцов, братьев и сестер.

Троицкая суббота является вселенской и представляет собой последний день Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей своей полноте Церкви Христовой в День Пятидесятницы.

День журналиста в Украине

Ежегодно 6 июня в Украине отмечается День журналиста. Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден Указом Президента Украины № 251/94 от 25 мая 1994 года в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

День журналиста - это не только профессиональный праздник работников средств массовой информации - журналистов, корреспондентов и репортёров. Это, можно сказать, и общенародный праздник, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты жизни.

Свободная пресса и плюрализм СМИ - показатель свободного, плюралистического и открытого общества.

День рождения "Тетриса"

День рождения "Тетриса" отмечается ежегодно 6 июня. В 2020 году культовая игра празднует 36-ю годовщину.

Леонтий Огуречник: приметы и обряды на 5 июня

6 июня 1984 года появилась первая компьютерная версия "Тетриса". Эта дата считается Днем рождения игры. 18 июля 1985 года возник электронный вариант. Игру создал советский программист А.Л. Пажитнов. В то время он был сотрудником Вычислительного центра Академии наук СССР в Москве, где трудился над созданием искусственного интеллекта и программ распознавания речи.

Идея создания "Тетриса" посетила программиста во время игры в пентамино. Название происходит от количества клеток в каждой фигуре и окончания слова "теннис", любимой игры Пажитнова. Каждая из семи фигурок-кирпичиков в форме английских букв (I J L O S T Z) состоит из четырех клеток ("четыре" на греческом - "тетра"). Первый вариант игры звучал как "тетранис". Через время программист понял, что это название звучит "сухо" и "не цепляет", упростил его и заменил на современное.

После официального представления игры в 1984 году она сначала распространилась среди коллег и друзей создателя, затем по всей Москве и в результате обрела популярность во всем мире.

Интересный факт: для IBM PC "Тетрис" переписал на 16-летний школьник Вадим Герасимов.

День рождения электрического утюга

День рождения электрического утюга отмечается 6 июня. В 2020 году он празднует 138-ю годовщину.

Дата рождения электрического утюга - 6 июня 1882 года. В этот день житель Нью-Йорка Генри У. Сили запатентовал это изобретение. Устройство нагревалось при помощи электрической дуги между угольными электродами, к которым подводился ток.

Первые модели были тяжелыми (6,8 кг), не имели контроллера температуры и оказались капризными в обиходе. Для нагрева им требовалось много времени. Нередко возникали случаи самовозгорания приборов и ударов пользователей электрическим током. Поэтому люди относились к ним с долей опаски и не спешили применять подобное чудо техники. В 1892 году электроутюг усовершенствовали. В нем появилась нагревательная спираль, которая была спрятана внутри корпуса. После этого он стал более безопасным, перестал бить током. В 30-х гг. ХХ столетия в нем появился термостат, который отключал устройство при достижении необходимого уровня нагрева подошвы. В конце 70-х гг. металлические подошвы заменили на стеклокерамические.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 6 июня, Симеон Столпник.
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