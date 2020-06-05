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Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день

Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день
12:28 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Троица - один из 12-ти главных праздников в Православии. День Святой Троицы празднуют на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей. В этом году он выпадает на 7 июня.

Троица в 2020 году отмечается 7 июня. Она входит в список общенациональных праздников. Соответственно, понедельник 8 июня будет выходным днем.

В этот день верующие вспоминают евангельское событие - сошествие Святого Духа на апостолов. Они заговорили на всех известных языках и окрестили около 3000 человек. Так родилась христианская церковь. Этот день напоминает о святой Троице - трех известных проявлениях Всевышнего в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Согласно поверью, вечером на Троицу с небес сходит Святой Дух, который освящает и благословляет землю и все, что на ней растет. В храмах в этот день проходят службы в честь Пресвятого и Животворящего Духа, который наполняет душу добротой, любовью, радостью, верой и терпением.

В субботу перед Троицей принято поминать умерших родственников. Необходимо прийти на кладбище, навести там порядок и помянуть усопших.

Целую неделю после праздника можно не поститься. Не обходится и без праздничного обеда: верующие начинают готовить блюда из яиц, молока, свежей зелени, домашней птицы и рыбы. Пекут караваи, пироги, блины. На праздничный обед обычно приглашают близких людей и родственников. 

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня

Считается, что в этот день нельзя заниматься никаким физическим трудом, исключая лишь некоторую домашнюю работу, например, кормление скота. А вот чистить и убирать - делать "грязную" работу нельзя.

Также в этот день нельзя шить, стирать, резать, стричься, копать землю, сажать растения, косить траву, рубить деревья. На Троицу нельзя купаться в течение трех дней в любом водоеме: реке, озере, море, так как считалось, что это время - время русалий, когда русалки могут заманить к себе на дно. На следующий день после Троицы верующие отмечают День Святого Духа.

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Праздник, История, Традиции, Запреты, 7 июня, Праздники в июне, Троица 2020.
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