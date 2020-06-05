В МОЗ заявили, что поставки лекарственных средств на 2020 год будут осуществлены вовремя

Новости Украины:МОЗ договорилось с агентством ПР ООН, которое закупает лекарственные средства для Украины, что все поставки на 2020 год будут осуществлены вовремя.

Министерство здравоохранения договорилось с агентством ПР ООН, которое закупает лекарственные средства для Украины, что все поставки на 2020 год будут осуществлены вовремя. Об этом сообщает МЗ.

"МЗ договорилось с агентством Программы развития ООН, закупающим лекарственные средства для Украины, что все поставки на 2020 год будут осуществлены вовремя... Итак, в Украине не будет дефицита лекарственных средств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПРООН поставит в Украину 250 тысяч респираторов для медиков, закупка которых пройдет за средства Всемирного банка. Ориентировочный срок поставки этих средств — конец июня начало июля этого года.

Как сообщалось, Кабинет министров проголосовал за внесение изменений в постановление, чтобы изменить условия оплаты лекарственных средств за бюджетные средства. Это позволит получить необходимые лекарственные средства до конца года.