Современный дизайн в полиграфии, какой он?

Новости Украины:Одним из самых актуальных вариантов современного дизайна в полиграфии на сегодня является минимализм.

Такое решение эффективно для флаеров, визиток, наружной рекламы и другой продукции. Нет лишнего текста, наляпистых изображений, все максимально просто, но в тоже время информативно и стильно. Изготовить стильную продукцию могут профессионалы полиграфии "Тор-Принт" в Киеве. Большой опыт позволяет создавать лучшие решения, которые максимально выгодно раскроют бизнес.

Минималистичный стиль

Минимализм - это стиль, что прошел долгий путь изменений и совершенствования, начиная с 60-х годов в Соединенных Штатах Америки. Встречается в разных сферах, но чаще всего, конечно же, в графическом дизайне. Такой вид дизайна все чаще выбирают компании, которые ценят лаконичность и не любят потока лишней информации.

Стиль минимализм - это олицетворение простоты и функциональности, в таком дизайне все ясно, а для передачи нужного месседжа, применяются минимальные средства. Одним из ярких представителей этого направления стал Франк Стелла, который смог соединить в своих работах простые цвета и геометрические формы, сделав их самодостаточными и очень эффектными, без лишних деталей.

Преимуществами рекламы в стиле минимализм являются:

Высокий уровень запоминания рисунка и текста потенциальными клиентами. Большое количество изображений текста наоборот не позволяют сфокусировать внимание на основном фрагменте;

Эффект неожиданности, который рекомендуют использовать специалисты. Он сможет удивить и повысить узнаваемость компании, популяризировать марку или продукцию.

Так, для рекламы в минималистическом дизайне следует определить главные ценности, которые необходимо донести аудитории. Каждая деталь должна иметь смысл. Даже пустое место на визитке или билборде будет частью послания для достижения поставленной цели.

Минимализм может сочетать в себе самые разные цветовые решения и оттенки, при этом избегать пестрости изображения. Также и с текстом, к примеру, на маленькой визитке размещают минимальную, но самую необходимою информацию.

В современной полиграфии в стиле минимализм принято использовать только три шрифта, которые являются самыми простыми в восприятии.