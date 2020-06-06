У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Никита – доброе, красивое имя. Имеет древнегреческое происхождение, образовано от имени Никетас, и означает "победитель".

В детстве это умный, сообразительный мальчик, склонный к фантазиям, что способствует его будущим творческим способностям. В школе является хорошим учеником и любимчиком учителей. В целом характер Никиты жесткий, бескомпромиссный и тяжелый. Он целеустремленный, коммуникабельный, трудолюбивый, настойчивый, ранимый, чувствительный, практичный. Тайна имени состоит в том, что он знает себе цену. Уверенно движется к поставленной цели, не обращая внимания на мнение других людей.

Рожденный зимой Никита - эмоциональный человек. Он непоседа, и для него важно чередовать физические и умственные нагрузки. Весенний – эгоистичная, легкоранимая и брезгливая натура. Он не выносит различных замечаний в свою сторону и болезненно относится к критике. Противоречив, обладает философским складом ума, сильно привязан к родителям. Летний Никита талантлив в разных сферах. Он добродушен и справедлив, хорошо разбирается в людях, немного медлителен и независим. Осеннего обладателя имени отличает то, что он талантлив во всем. Любая наука, увлечение, профессия даются ему с легкостью. Он рассудителен, практичен, целеустремлен. Его обожает публика, особенно женская аудитория. Он обаятелен, остроумен и находчив.

Отрицательными чертами мужчины можно считать категоричность, излишнюю серьезность и нетерпимость чужого превосходства.

Никита испытывает слабость к спорту, как к летним видам, так и зимним. Много путешествует по разным странам. В свободное время посещает шумные вечеринки, танцы.

Благодаря усердию, трудолюбию и высочайшей работоспособности ему подвластна любая профессия. Но часто он делает выбор в пользу искусства и творчества, так как стремится к славе и известности. Может добиться успехов в бизнесе и стать предпринимателем. Никита удачлив в политике, юриспруденции. Из него получается отличный педагог, актер, композитор, банкир.

Никита не отличается великолепным здоровьем, у него ослаблены все органы. Поэтому ему постоянно необходимо проводить профилактические мероприятия для укрепления организма. Для этого стоит остерегаться холода, сквозняков и чрезмерных эмоций, а аткже принимать витамины, минералы и пищевые ферменты. Необходимо соблюдать диету, совершать пешие прогулки и чаще бывать на свежем воздухе.

Представитель этого имени не стремится к семейной жизни и дорожит своей свободой. Но если Никита влюбится, то готов сразу вступить в брак. Супругой станет только красивая, умная, тактичная и сексуальная девушка. Ради жены он готов на различные жертвы, но никогда не откажется от общения со своими друзьями. В семье первенство и лидерство в домашних делах отдает второй половине. Очень любит своих детей и уделяет им много времени, а также очень трепетно относится к своим родителям. Семейная идиллия из-за отсутствия дипломатичности складывается трудно, и зачастую союз бывает неудачным. Но он не сторонник разводов и придерживается строгих моральных принципов.

Поздравления

От всей души тебе, Никита,

Всех благ хочу я пожелать!

К тебе удача, как магнитом,

Всегда пусть будет прилипать!

Желаю чаще улыбаться,

На позитиве жить всегда!

Желаю целей добиваться

Легко, без всякого труда!

Замечательный парнишка

Принимает поздравленья,

Будь счастливым, даже слишком,

С головой тони в везеньи!

И успешным будь, Никита,

С каждым днем живи богаче,

Двери все тебе открыты,

И за каждой ждет удача!

Никита, с праздником тебя от сердца поздравляем,

Быть победителем во всем от всей души желаем!

Победа в имени твоем, а что же это значит?

А это значит, что в судьбе не миновать удачи!

Так пусть тебе всегда везет, в любви, делах, карьере,

Везде тебя победа ждет, без всякого сомненья!

С праздником тебя, Никита!

Пожелать тебе хочу,

Чтобы сложные задачи

Всегда были по плечу.

Пусть все сбудется, свершится,

Никогда не унывай.

И успех пусть повторится,

И в душе наступит май.

Пусть судьба не будет строгой,

Будет пусть любовь как мед.

И фортуна, где б ты не был,

Пусть тебя всегда найдет.

Никита — победитель с детства,

Любитель славы и побед.

Он честный парень и успешный.

Пусть жить он будет много лет.

Никиты день, и ангел рядом

Оберегает, бережет,

На верный путь всегда наставит

И от беды всегда спасет!

Никита... Как подходит имя

Мужчине, верному себе,

Что не бросает слов на ветер,

Бросает вызов лишь судьбе.

Будь счастлив в жизни ты, Никита.

Пусть светит яркая звезда,

И никогда на белом свете

Не поджидает пусть беда!

Замечательный парнишка

Принимает поздравленья,

Будь счастливым, даже слишком,

С головой тони в везеньи!

И успешным будь, Никита,

С каждым днем живи богаче,

Двери все тебе открыты,

И за каждой ждет удача!

Никита, с праздником тебя от сердца поздравляем,

Быть победителем во всем от всей души желаем!

Победа в имени твоем, а что же это значит?

А это значит, что в судьбе не миновать удачи!

Так пусть тебе всегда везет, в любви, делах, карьере,

Везде тебя победа ждет, без всякого сомненья!

Никита — это "победитель".

Чего здесь можно пожелать?

Препятствий много и открытий,

Легко всё преодолевать.

А также счастья и здоровья,

Успехов много и любви.

Чтобы и в жизни нашей сложной

Всё было так, как хочешь ты.

Ты, Никита, хоть куда!

Ты - красавец! Да-да-да!

Ты - силён, умён, послушен,

К "слабым", ты не равнодушен!

Ты проворен и удал,

Джентльменом в жизни стал,

Добрым, храбрым, идеальным,

Позитивным, пунктуальным.

Будь таким всю жизнь свою,

И живи, ты, как в раю...

Будь здоровым, ты всегда,

А сварливым — никогда!