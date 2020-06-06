У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

В детстве это умный, сообразительный мальчик, склонный к фантазиям, что способствует его будущим творческим способностям. В школе является хорошим учеником и любимчиком учителей. В целом характер Никиты жесткий, бескомпромиссный и тяжелый. Он целеустремленный, коммуникабельный, трудолюбивый, настойчивый, ранимый, чувствительный, практичный. Тайна имени состоит в том, что он знает себе цену. Уверенно движется к поставленной цели, не обращая внимания на мнение других людей.
Рожденный зимой Никита - эмоциональный человек. Он непоседа, и для него важно чередовать физические и умственные нагрузки. Весенний – эгоистичная, легкоранимая и брезгливая натура. Он не выносит различных замечаний в свою сторону и болезненно относится к критике. Противоречив, обладает философским складом ума, сильно привязан к родителям. Летний Никита талантлив в разных сферах. Он добродушен и справедлив, хорошо разбирается в людях, немного медлителен и независим. Осеннего обладателя имени отличает то, что он талантлив во всем. Любая наука, увлечение, профессия даются ему с легкостью. Он рассудителен, практичен, целеустремлен. Его обожает публика, особенно женская аудитория. Он обаятелен, остроумен и находчив.
Отрицательными чертами мужчины можно считать категоричность, излишнюю серьезность и нетерпимость чужого превосходства.
Никита испытывает слабость к спорту, как к летним видам, так и зимним. Много путешествует по разным странам. В свободное время посещает шумные вечеринки, танцы.
Благодаря усердию, трудолюбию и высочайшей работоспособности ему подвластна любая профессия. Но часто он делает выбор в пользу искусства и творчества, так как стремится к славе и известности. Может добиться успехов в бизнесе и стать предпринимателем. Никита удачлив в политике, юриспруденции. Из него получается отличный педагог, актер, композитор, банкир.
Никита не отличается великолепным здоровьем, у него ослаблены все органы. Поэтому ему постоянно необходимо проводить профилактические мероприятия для укрепления организма. Для этого стоит остерегаться холода, сквозняков и чрезмерных эмоций, а аткже принимать витамины, минералы и пищевые ферменты. Необходимо соблюдать диету, совершать пешие прогулки и чаще бывать на свежем воздухе.
Представитель этого имени не стремится к семейной жизни и дорожит своей свободой. Но если Никита влюбится, то готов сразу вступить в брак. Супругой станет только красивая, умная, тактичная и сексуальная девушка. Ради жены он готов на различные жертвы, но никогда не откажется от общения со своими друзьями. В семье первенство и лидерство в домашних делах отдает второй половине. Очень любит своих детей и уделяет им много времени, а также очень трепетно относится к своим родителям. Семейная идиллия из-за отсутствия дипломатичности складывается трудно, и зачастую союз бывает неудачным. Но он не сторонник разводов и придерживается строгих моральных принципов.
Поздравления
От всей души тебе, Никита,
Всех благ хочу я пожелать!
К тебе удача, как магнитом,
Всегда пусть будет прилипать!
Желаю чаще улыбаться,
На позитиве жить всегда!
Желаю целей добиваться
Легко, без всякого труда!
Замечательный парнишка
Принимает поздравленья,
Будь счастливым, даже слишком,
С головой тони в везеньи!
И успешным будь, Никита,
С каждым днем живи богаче,
Двери все тебе открыты,
И за каждой ждет удача!
Никита, с праздником тебя от сердца поздравляем,
Быть победителем во всем от всей души желаем!
Победа в имени твоем, а что же это значит?
А это значит, что в судьбе не миновать удачи!
Так пусть тебе всегда везет, в любви, делах, карьере,
Везде тебя победа ждет, без всякого сомненья!
С праздником тебя, Никита!
Пожелать тебе хочу,
Чтобы сложные задачи
Всегда были по плечу.
Пусть все сбудется, свершится,
Никогда не унывай.
И успех пусть повторится,
И в душе наступит май.
Пусть судьба не будет строгой,
Будет пусть любовь как мед.
И фортуна, где б ты не был,
Пусть тебя всегда найдет.
Никита — победитель с детства,
Любитель славы и побед.
Он честный парень и успешный.
Пусть жить он будет много лет.
Никиты день, и ангел рядом
Оберегает, бережет,
На верный путь всегда наставит
И от беды всегда спасет!
Никита... Как подходит имя
Мужчине, верному себе,
Что не бросает слов на ветер,
Бросает вызов лишь судьбе.
Будь счастлив в жизни ты, Никита.
Пусть светит яркая звезда,
И никогда на белом свете
Не поджидает пусть беда!
Замечательный парнишка
Принимает поздравленья,
Будь счастливым, даже слишком,
С головой тони в везеньи!
И успешным будь, Никита,
С каждым днем живи богаче,
Двери все тебе открыты,
И за каждой ждет удача!
Никита, с праздником тебя от сердца поздравляем,
Быть победителем во всем от всей души желаем!
Победа в имени твоем, а что же это значит?
А это значит, что в судьбе не миновать удачи!
Так пусть тебе всегда везет, в любви, делах, карьере,
Везде тебя победа ждет, без всякого сомненья!
Никита — это "победитель".
Чего здесь можно пожелать?
Препятствий много и открытий,
Легко всё преодолевать.
А также счастья и здоровья,
Успехов много и любви.
Чтобы и в жизни нашей сложной
Всё было так, как хочешь ты.
Ты, Никита, хоть куда!
Ты - красавец! Да-да-да!
Ты - силён, умён, послушен,
К "слабым", ты не равнодушен!
Ты проворен и удал,
Джентльменом в жизни стал,
Добрым, храбрым, идеальным,
Позитивным, пунктуальным.
Будь таким всю жизнь свою,
И живи, ты, как в раю...
Будь здоровым, ты всегда,
А сварливым — никогда!