Родительская суббота: история, приметы, запреты

Новости Украины:Троицкая или родительская суббота - день всеобщего поминовения усопших, родительская суббота перед Днем Святой Троицы.

В этом году родительская суббота выпала на 6 июня, перед праздником Троицы (7 июня). День также называют поминальной субботой.

На родительскую субботу вспоминают и молятся о тех кто покинул наш мир. В этот день принято молиться за ушедших родных и близких, проводить день в мире и любви.

Перед родительской субботой в пятницу проводилась в церкви великая панихида — парастас. С утра в субботу совершали заупокойную Божественную литургию, а после нее — общую панихиду. На листках в церкви пишут имена усопших и передают священнику, для того, чтобы во время молитвы их упомянули.

По традиции, идя в церковь нужно взять с собой немного вина, круп, конфет или еще чего-то. После службы, продукты раздают нуждающимся.

После церкви люди отправляются на кладбища, наводят порядки на могилах родственников, читают молитвы. Помолиться за усопших также можно дома — главное делать это искренне.

Чего нельзя делать 6 июня 2020 года в Троицкую родительскую субботу

В этот день мир и любовь должны царить в ваших домах. На кладбище вести себя нужно спокойно и достойно. Категорически непозволительно громко разговаривать, петь и включать музыку.

Не поощряет церковь и распитие спиртных напитков на могилах родственников, да и для еды кладбище не самое подходящее место. Тихо помяните родных, положите цветы и отправляйтесь за поминальный стол домой – это будет правильно во всех отношениях. Проявите уважение к памяти усопших.

Ни в коем случае в этот день нельзя:

Поминать самоубийц и тех, кто не крещен в православной вере.

Устраивать банкет и пить алкоголь на кладбище.

Оставлять на могилах еду.

Поминать усопших злыми словами.

Существовало поверье, что всю Троицкую субботу русалки выходят из реки, леса и раскачиваются на ветвях берез. Для защиты от них и водяного всю ночь вдоль берегов молодежь жгла костры.

Люди верили, если на Троицкую субботу посеять ячмень и коноплю, то урожай порадует изобилием. Ещё одним предвестником плодовитости был дождь. Считалось если он идет, то будет много грибов и ягод, а все лето не будет заморозков.