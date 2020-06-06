Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине свыше полтысячи новых случаев COVID-19
В Украине свыше полтысячи новых случаев COVID-19
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 6,7 миллионов
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 6,7 миллионов
АПЛ представила расписание матчей
АПЛ представила расписание матчей
Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня
Никита Столпник: приметы и обряды на 6 июня

Родительская суббота: история, приметы, запреты

Родительская суббота: история, приметы, запреты
09:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Троицкая или родительская суббота - день всеобщего поминовения усопших, родительская суббота перед Днем Святой Троицы.

В этом году родительская суббота выпала на 6 июня, перед праздником Троицы (7 июня). День также называют поминальной субботой.

На родительскую субботу вспоминают и молятся о тех кто покинул наш мир. В этот день принято молиться за ушедших родных и близких, проводить день в мире и любви.

Перед родительской субботой в пятницу проводилась в церкви великая панихида — парастас. С утра в субботу совершали заупокойную Божественную литургию, а после нее — общую панихиду. На листках в церкви пишут имена усопших и передают священнику, для того, чтобы во время молитвы их упомянули.

По традиции, идя в церковь нужно взять с собой немного вина, круп, конфет или еще чего-то. После службы, продукты раздают нуждающимся.

После церкви люди отправляются на кладбища, наводят порядки на могилах родственников, читают молитвы. Помолиться за усопших также можно дома — главное делать это искренне.

Чего нельзя делать 6 июня 2020 года в Троицкую родительскую субботу

В этот день мир и любовь должны царить в ваших домах. На кладбище вести себя нужно спокойно и достойно. Категорически непозволительно громко разговаривать, петь и включать музыку.

Не поощряет церковь и распитие спиртных напитков на могилах родственников, да и для еды кладбище не самое подходящее место. Тихо помяните родных, положите цветы и отправляйтесь за поминальный стол домой – это будет правильно во всех отношениях. Проявите уважение к памяти усопших.

Ни в коем случае в этот день нельзя:

  • Поминать самоубийц и тех, кто не крещен в православной вере.

  • Устраивать банкет и пить алкоголь на кладбище.

  • Оставлять на могилах еду.

  • Поминать усопших злыми словами.

Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день

Существовало поверье, что всю Троицкую субботу русалки выходят из реки, леса и раскачиваются на ветвях берез. Для защиты от них и водяного всю ночь вдоль берегов молодежь жгла костры.

Люди верили, если на Троицкую субботу посеять ячмень и коноплю, то урожай порадует изобилием. Ещё одним предвестником плодовитости был дождь. Считалось если он идет, то будет много грибов и ягод, а все лето не будет заморозков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Троица, 6 июня, Родительская суббота, Троицкая суббота.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
02 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
03 Чеснок: чем полезен и чем опасен
04 Лучше, чем кофе: с чего полезней начинать свое утро
05 В "Слуге народа" назвали самое проблемное министерство в Кабмине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лето в &quot;деле&quot;: теплый прогноз погоды на 6 июня
Лето в "деле": теплый прогноз погоды на 6 июня
Сегодня - День журналиста Украины
Сегодня - День журналиста Украины
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
День в ООС: пострадали двое военных ВСУ
Деми Роуз очаровала поклонников своей фигурой (Фото)
Деми Роуз очаровала поклонников своей фигурой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь