Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 7 июня.

Троица - День Святой Троицы, Пятидесятница

Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

В этот праздник в церквях сразу после Божественной литургии, совершается вечерня в воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения читаются коленопреклоненные молитвы, о ниспослании и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха Божия (молитва коленопреклоненная после сугубой ектении).

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы, цветами.

В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

Празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Иванов день

7 июня, по народному календарю – Иванов день. Его еще на Руси называли Иван – Медвяные росы.

Третье обретение главы святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна произошло около 850 года.

Крестьяне 7 июня проводили некоторые полевые работы, в частности, высаживали капусту.

Ориентировались на будущий урожай и погоду в Иванов день и по приметам: если начинала цвести рябины – ждали много овса и льна осенью. Молчание лягушек в водоемах означало будущее похолодание.

С Иванова дня начинали сеять поздние яровые хлеба и собирать некоторые лекарственные травы, а хозяйки высаживали рассаду капусты. Делали это на восходе солнца, чтобы никто не видел.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/73/250) провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day).

Цели, стоящие перед международным сообществом в достижении процесса устойчивого развития человечества, неразрывно связаны с вопросами здорового и полноценного питания, преодоления не только проблемы голода в отдельных регионах Земли, но и достижения принципов здорового образа жизни, в том числе посредством обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Учреждая этот Всемирный день, ООН ставила своей задачей привлечение внимания государств к проблемам здорового питания населения, а также качеству производимых пищевых продуктов. Призыв обращён как к властным структурам, так и к производителям пищевой продукции и работникам сферы их сбыта (фермерам, работникам сельского хозяйства, пищевой промышленности и работникам торговли).

День работников местной промышленности в Украине

День работников местной промышленности (укр. День працівників місцевої промисловості) ежегодно отмечается на Украине в первое воскресенье июня. Он установлен в стране согласно Указу Президента № 726/2002 от 20 августа 2002 года, «учитывая весомый вклад работников местной промышленности в развитие экономики государства».

Предприятия местной промышленности, среди которых — небольшие фабрики, заводы, промышленные предприятия, фирмы, объединения, научно-исследовательские и другие организации, производят широкий ассортимент продукции, который насчитывает больше 15 тысяч наименований товаров хозяйственного потребления и бытового назначения.

День работников водного хозяйства Украины

Профессиональный праздник всех, кто так или иначе связанных с водными ресурсами — День работников водного хозяйства (укр. День працівників водного господарства), который отмечается на Украине ежегодно в первое воскресенье июня, — установлен Указом Президента Украины № 226/2003 от 18 марта 2003 года.

Водное хозяйство Украины тесно связано со всеми отраслями народного хозяйства и влияет на развитие и размещение производительных сил. Оно имеет решающее значение в обеспечении необходимых социальных и бытовых условий жизни населения.

В последние годы, традиционно, в День работников водного хозяйства руководство Украины и высшие должностные лица страны поздравляют работников данной отрасли с их профессиональным праздником.