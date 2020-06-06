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"Рисковая, трудная, увлекательная": кандидат в мэры Киева поздравил журналистов с профессиональным праздником (Видео)

"Рисковая, трудная, увлекательная": кандидат в мэры Киева поздравил журналистов с профессиональным праздником (Видео)
20:09 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины:Нардеп от Слуги Народа Александр Качура искренне поздравил работников СМИ с их профессиональным праздником.

В субботу, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста. Именно в этот день в 1992 году в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.

С профессиональным праздников решил поздравить Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Депутат поблагодарил украинских работников СМИ за их ежедневную работу, а также пожелал интересных сенсаций и громких событий.

"Рисковая, трудная, увлекательная - все упомянутые эпитеты вкратце описывают именно работу журналиста.

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Интересные съемки, актуальные интервью, расследования и яркие статьи, а также, главное - информация, донесенная до каждого читателя и зрителя, не просто часть вашей профессии, а их безусловная составляющая.

В День журналиста Украины желаю мира, спокойствия, признания и только позитивных новостей!" - говорится к публикации депутата в Facebook.

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Все по теме:

Поздравление, Слуга народа, Александр Качура, День журналиста 2020.
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