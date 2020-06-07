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Полицейский произвол: ГБР расследует около 5 тысяч дел

Полицейский произвол: ГБР расследует около 5 тысяч дел
02:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Созданы подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений.

Самые опытные следователи ГБР расследуют около 5 тысяч уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей.

Об этом сообщает ГБР.

«Государственное бюро расследований расследует около 5000 уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток», - говорится в сообщении.

Как отмечается, об этом заявил и.о. директора Госбюро расследований Александр Соколов во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов относительно состояния противодействия пыткам со стороны работников органов правопорядка, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию. Мероприятие состоялось в четверг, 4 июня в Офисе генпрокурора.

«В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в частности касающихся жесткого обращения и пыток. Указанную категорию преступлений расследуют самые опытные следователи Государственного бюро расследований», – подытожил Соколов.

Напоминаем, участники совещания в Офисе генерального прокурора согласовали, среди других мероприятий, активизацию деятельности, направленной на выявление уголовных правонарушений со стороны правоохранителей.

С этой целью, в частности, решено усовершенствовать систему регистрации задержанных лиц; фиксации всех следственных и процессуальных действий с их участием, включая результаты медосмотра и телесных повреждений; механизм применения мер безопасности к лицам, которые стали жертвами ненадлежащего обращения, особенно находящимся в местах несвободы.

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Полиция, Преступление, Правоохранители, ГБР, Александр Соколов.
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