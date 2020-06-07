В мире от коронавируса вылечились более трех миллионов человек

Новости Украины:Всего в мире 6 855 858 человек инфицировано.

По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 398 321 человек. В свою очередь, выздоровели 3 071 403 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 6 855 858 человек инфицировано.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 109 791 человек, Великобритании - 40 548, Бразилии - 35 026, в Италии - 33 846, Франции - 29 145 и Испании - 27 135. В Китае в целом - 4638, за последний месяц не зафиксировано ни одного летального исхода.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 919 430), Бразилия (645 771), Россия (458 102), Великобритания (286 294), Индия (246 622), Испания (241 310), Италия (234 801), Перу (191 758), Франция (190 759), Германия (185 450), Иран (169 425) и Турция (169 218).

Напомним, в Украине зафиксировано уже 26 514 случаев COVID-19, из них 777 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.