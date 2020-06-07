Троица 2020: приметы, традиции и обряды

Новости Украины:Предлагаем ознакомиться с традициями и обычаями этого праздника, чтобы понять, что можно, а что нельзя делать 7 числа.

7 июня нас ожидает один из самых светлых и важных праздников в православном календаре — Троица.

Самым первым большим праздником июня в 2020 году, если верить православному календарю, станет Троица. Это прекрасный способ правильно начать летний период. Главное — помнить о том, что в этот день лучше не заниматься огородными делами и делами по дому.

История и смысл Троицы

Во-первых, стоит отметить, что Троицу еще называют Пятидесятницей. Это очень важно, поскольку данный праздник отмечается всегда на пятидесятый день после Пасхи. Этим важным событием завершается череда праздников, посвященных Светлому Христову Воскресенью.

Также данный праздник называют "сошествием Святого Духа на апостолов", что является самым первым названием событий того дня. Это название более точно описывает то, что происходило в тот момент согласно Библии.

На пятидесятый день после Воскресенья Христа и на десятый после его Вознесения на Небеса апостолы пребывали в Сионской горнице, там же, где была Тайная Вечеря. Апостолы почувствовали сильный ветер и увидели яркий свет. То был Святой Дух, который наделил апостолов знаниями различных языков, чтобы те смогли нести слово Божие в мир.

Приметы традиции и обычаи Троицы 7 июня

Для начала следует отметить, что Троица каждый год отмечается в разное время, ведь дата напрямую зависит от даты празднования Пасхи. В 2020 году Троица выпадает на 7 июня, и всегда ее справляют в воскресенье. Это прекрасный повод отложить домашние дела и заботы, чтобы побыть наедине или со всей семьей помолиться Богу.

Это тот самый день, когда нужно читать молитвы Троице, Святому Духу. Определенных правил в этом плане нет. Важно развиваться духовно, стремиться к внутренней красоте.

В этот день нет поста, поэтому можно накрыть праздничный стол и насладиться общением, дарить друг другу подарки и делать сюрпризы. Таковой всегда была традиция большинства народов на Троицу.

На Киевской Руси было множество примет этого дня:

считалось, что если в этот день познакомиться с человеком, то он станет вашим другом либо второй половинкой;

любые встречи можно считать судьбоносными;

если в этот день с утра до ночи заниматься делами, есть риск вскоре заболеть;

если на Троицу погода ненастная, весь оставшийся месяц будет в этом плане тоже неважным.

Согласно древним обычаям, в этот день принято украшать свой дом зеленью. Например, можно сорвать веточку березы. Многие женщины на Пятидесятницу ходили собирать целебные травы, считая, что Святой Дух освящает их.

В этот день был обычай свататься. Не упускайте возможности 7 июня сходить на свидание или признаться в любви, познакомиться с кем-то, кто вам понравится. Также можно отправиться на знакомство с родителями второй половинки, сделать предложение руки сердца, начать планирование свадьбы.

Это один из двунадесятых праздников, поэтому старайтесь выполнять все церковные правила и предписания максимально ответственно. Пусть 7 июня ваша жизнь преобразится к лучшему, станет более яркой и светлой.