Глава Минюста о карантине: В конце концов оценку даст суд

Новости Украины:Даже если суд установит нарушение процедуры или Конституции при введении карантина, цель этого мероприятия была в том, чтобы защитить жизнь и здоровье людей.

Окончательную оценку законности введения карантинных ограничений, которые правительство ввело для противодействия распространению коронавирусной болезни, даст суд.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интервью Радио Свобода.

По словам министра, относительно юридических вопросов карантина существуют три аспекта: процедура введения, законность самих ограничений и сбалансированность решений.

"Есть много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина, или нет. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд. У нас есть множество исков в Окружном административном суде, где эти решения пересматриваются. Ключевой тезис, который нужно помнить: не любое процедурное нарушение влечет за собой незаконность принятого решения. Это касается не только актов Кабмина, но и корпоративных решений, решений юридических лиц, других административных актов. Только существенные нарушения процедуры, которые повлияли на суть акта, могут тянуть за собой признание его незаконным", - отметил Малюська.

Говоря о сами ограничениях, он высказал мнение, что правительство действовало в пределах своих полномочий. "Мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконность. Рисковая тактика. Никакого запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", - сказал он.

Малюська добавил, что сбалансированность решений должен оценивать не только украинский суд, но и международные учреждения, в том числе Европейский суд по правам человека.

"По нашему мнению, сбалансированность у нас соблюдена, потому что мы в принципе применяли те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы. Поэтому мы тоже чувствуем себя достаточно уверенно. Но у нас все-таки демократия, правовое государство, несмотря на любую критику. Яркий пример этого, что правительство не понимает, не знает и не уверено, что решит суд. А суд может решить по-разному", - считает Малюська. По словам министра, даже если суд установит нарушение процедуры или Конституции при введении карантина, цель этого мероприятия была в том, чтобы защитить жизнь и здоровье людей.

"Я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения вреда в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в рамках такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция – защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправданно", - подытожил глава Минюста.