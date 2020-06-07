У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Новости Украины:Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает "помилованный Богом".

Имя Иван – самое русское имя. Во время Великой Отечественной войны немцы именно так называли всех русских. На латыни имя Иван читается как Айван. Во второй половине ХХ века мода на славянские имена распространилась в испаноязычных и португалоязычных странах, в этих странах помимо родных для них имен Хуан и Жан появились имена Иван и Эван.

У имени Иван множество аналогов в различных странах. Так, например, в Германии Ивана будут звать Иоганн, Йоханн, Ганс, в Италии – Джованни, Джанни, в Англии – Джон, во Франции – Жан, в Армении – Ованес, Оганес, в Испании – Хуан, в Сербии – Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции – Юхан, в Грузии – Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах – Ян, у мусульман – Яхья (исламский пророк, соответствующий библейскому Иоанну Крестителю).

Для имени Иван существуют женские формы этого имени – Иоанна, Иванна. Существует ударение в имени Иван как на первый, так и на второй слоги.

Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции. По складу характера Ваня – холерик, поражающий окружающих своим взрывным характером.

На самом деле характер человека по имени Иван очень противоречив. В нем в одинаковой мере сочетаются слабость и сила, открытость и любовь схитрить, добродушие и коварство. Сложный характер обрекает Ивана на сложную жизнь, наполненную препятствиями и ухабами. Этот мужчина с честью выносит все испытания благодаря своей выносливости. К желаемой цели Иван идет спокойно и настойчиво, не сворачивая с прямого пути. Иногда в моменты, когда до желаемого осталось лишь протянуть руку, Иван внезапно отказывается от этого.

Мужчина с именем Иван обладает широкой, разносторонней натурой. При этом он сторонник сохранения обычаев. Ваня относится к тому числу мужчин, которые высоко ценятся среди других людей. Он открыт и отзывчив, не замедлит помочь.

Иван не приемлет компромиссов. Он обладает высокой нравственностью, очень предан близким. Если друзья допускают в общении с ним какой-либо нечестный поступок, то это очень ранит Ивана.

Среди увлечений Ивана обязательно присутствуют рыбалка и футбол. Кроме того, мужчина старается быть в курсе всех политических событий. Он всегда рад гостям и готов заводить новые знакомства.

Для Ивана нет ограничений в профессиях. С одинаковой вероятностью он может стать и мастером-лесорубом, и возвышенным поэтом, и смелым летчиком. Душа этого человека полностью открыта миру.

В компании Иван веселый и щедрый человек. Он очень просто относится к людям, всегда остается открыт, но ненавязчив.

Поздравления

С праздником тебя, Иван!

Радости тебе, успехов.

Будь ты выше всех похвал.

Дам тебе чуть-чуть советов:

Будь веселым и счастливым,

Никогда не унывай.

Всё хорошее от жизни

Для себя ты забирай.

Пусть удача и здоровье

Не подводят никогда.

Пусть невзгоды и печали

Убегают навсегда.

Желаю всей душой, Иван,

Чтоб яркой жизнь твоя была,

Чтоб лезли денежки в карман,

И чтоб судьба к мечтам вела!

Люби, будь близкими любим,

Цени прекрасные мгновения,

Ведь каждый миг неповторим,

Бери от жизни наслаждение!

Дорогой наш, милый Ваня,

Ты удачлив и умен.

Без тебя работа встанет,

Ты проворен и силен.

Ты всё можешь и умеешь,

Спорятся дела твои.

Береги семью и деток —

Пусть купаются в любви.

Мы тебе желаем счастья,

Не терять своих друзей

И в карьере продвиженья,

Новых и больших идей!

Ванюша милый, дорогой,

Пусть окружает искренний покой.

Пусть удаются все твои дела,

Пусть согревают радость, доброта.

Пускай мечты сбываются скорее,

Пусть настроенье будет веселее.

Пускай ничто не огорчает,

Успех везде сопровождает.

Поздравления шлю Ивану,

Пожелания добра,

Чтобы радости, улыбок

Не кончалася пора.

Чтоб тебе все удавалось,

В жизни, чтоб тебе везло,

И тебя, чтоб птица счастья

Под свое взяла крыло.

Чтобы шла удача рядом,

Подгонял тебя успех,

Истинным, чтоб "Даром Бога"

Смог, Иван, ты стать для всех.

Кладезь ты добра и силы,

Оптимизма ты вулкан,

Водопад из креатива,

В общем, классный ты, Иван.

Будь лишь баловнем судьбы

И магнитом для удачи,

Будь счастливчиком по жизни,

С легкостью решай задачи.

В нужном месте я желаю

Появляться в нужный час,

Чтоб за хвост поймать фортуну

И уже не отпускать.

Праздник твой, Иван, настал,

И я искренне желаю,

Чтоб от счастья ты сиял,

Шёл вперёд, не унывая!

Пусть тебя судьбы зигзаг

Приведёт к мечте, петляя,

И всё в жизни будет так,

Как ты сам того желаешь!

Будь мужчиной настоящим:

Ляг скорее на диван

И врубай футбол, пей пиво.

В общем, с праздником, Иван!

Я желаю без напряга

Гвозди в стену забивать

И носочки креативно

По квартире раскидать.