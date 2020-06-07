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Епифаний поздравил украинцев с праздником Троицы (Видео)

Епифаний поздравил украинцев с праздником Троицы (Видео)
10:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Православные христиане сегодня отмечают День святой Троицы.

Поздравляю вас с сегодняшним большим и радостным праздником Пятидесятницы, с Днем Святой Троицы. В этот день совершилось Божественное Откровение о Боге как о Святой Троице и Утешитель, Дух Святой, от Отца через Сына сошел на учеников и апостолов Христовых и через них - на всю Церковь. Бог по Своей любви к человеку все сделал для нашего спасения. Так предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний поздравил украинцев на своей странице в Facebook.

"Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с сегодняшним большим и радостным праздником Пятидесятницы, с Днем Святой Троицы. В этот день совершилось Божественное Откровение о Боге как о Святой Троице и Утешитель, Дух Святой, от Отца через Сына сошел на учеников и апостолов Христовых и через них - на всю Церковь. Бог по Своей любви к человеку все сделал для нашего спасения", - написал Епифаний.

Он добавил, что упоминавшееся сегодня событие сошествия Святого Духа на апостолов имеет большое значение, потому что оно знаменует создание Церкви Христовой, поэтому этот праздник еще называют Днем рождения Церкви. В ветхозаветные времена благодать Божия действовала на человека будто внешне, а после сошествия Святого Духа она стала действовать изнутри - в самой человеческой природе. Итак, человек, спасенный Сыном Божьим и освященный Святым Духом, снова получил возможность соединиться с Господом. И помогает ему в этом Церковь - Тело Христово, частица Неба на земле.

"Православная Церковь Украины постепенно восстанавливает богослужения с участием верующих и приглашает к Божьему Дому на священную Трапезу Святую Евхаристию, которая духовно насыщает жаждущую душу. Бог является гостеприимным к человеку и всегда ждет нас и щедро принимает. Он зовет каждого из вас свой Дом, в храм, чтобы разделить радость особенного присутствия Божия, дыханием благодати коснуться вашей души и направить ход мыслей и отношение к жизни в правильном направлении", - отметил Епифаний.

Сегодня мы по-особому прославляем Бога, в Троице Единого, и просим благодати Святого Духа наполнить наши сердца и души. Как Троица находится в общении любви между Собой, так и нас Бог призывает к общению между собой и с Триединым Богом - Отцом, Сыном и Святым Духом. Пусть этот призыв станет движущей силой для каждого из вас. С праздником, резюмировал глава ПЦУ.

Также он призвал в великий День Святой Троицы молиться вместе и благодарить "Триединого Бога за Его любовь и все благодеяния по отношению к нам".

Напомним, православные христиане сегодня отмечают День святой Троицы.

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Праздник, Церковь, УПЦ, Религия, Епифаний, Тройца.
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