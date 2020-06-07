В Украине началось метеорологическое лето

Новости Украины:В Киеве метеорологическое лето началось 5 июня.

В Киеве метеорологическое лето началось 5 июня, аж на 3 недели позже климатического срока. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднесуточная температура воздуха 4 июня составила + 13,6°С, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля - в общем 116 дней", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права.

"Метеорологическое лето началось 5 июня, аж на 3 недели позже климатического срока. Среднесуточная температура воздуха в Киеве в пятницу составляла + 16,5°С и дальше будет расти.

Позже всего лето за 140 лет пришло в Киев 7 июня - в 1990 и 2001 годах", - отмечается в сообщении.