Какие ретроградные планеты самые опасные и почему

Новости Украины:Астрологи расскажут, какие из них принесут больше бед, чем другие.

Ретроградность планет априори считается негативным астрологическим процессом, но не все планеты одинаково опасны в таком состоянии.

Энергетика человека достаточно уязвима. На нее влияют космические объекты, другие люди, события, состояние здоровья. Ретроградные планеты также оказывают сильнейшее влияние на людей, поэтому очень важно знать о них как можно больше.

Что такое ретроградность

Планеты движутся в определенном направлении, но из-за того, что Земля тоже обращается вокруг Солнца, порой кажется, что та или иная планета движется в обратном направлении.

Конечно, в реальности небесные тела продолжают лететь сквозь космос все с теми же скоростью и направлением, однако астрологи уже тысячи лет назад заметили, что такое состояние планет негативно сказывается на множестве аспектов в жизнях людей.

Какие планеты самые опасные в состоянии обратного движения

Самые опасные ретроградные планеты — это те, которые расположены ближе всего к Земле. Речь идет о «сестре» Земли — Венере, а также о Марсе и Меркурии. Их влияние на отдельных людей и на человечество в целом крайне сильное, несмотря на то, что размер самих планет соизмерим с нашей. Считается, что чем меньше планета, тем ее влияние более скрытое, быстрое и динамичное.

Венера в обычном состоянии помогает восстанавливать жизненные силы, дает больший запас энергии. Также эта планета оказывает созидательное воздействие в любви и взаимоотношениях между людьми. Примечательно, что нормальное движение Венеры как раз ретроградное, то есть, планета действительно движется не так, как все другие.

Когда она начинает двигаться так же, как и остальные, у людей возникает желание бросить начатые дела, появляются приступы лени, усталости. Ретроградность Венеры может негативно сказываться на здоровье и на любовных отношениях. Люди в такие периоды отдаляются друг от друга. Наиболее опасно, когда ретро-Венера находится в Близнецах, Льве, Деве и Рыбах.

Меркурий отвечает не только за финансовую сферу, как принято считать, но и за информационные потоки, а также желание людей взаимодействовать друг с другом. В ретроградном состоянии Меркурий опасен для людей, которые принимают необдуманные решения или рискуют деньгами, здоровьем, положением.

Во время обратного движения Меркурия желательно не рисковать и не подвергать себя опасностям, не тратить лишних денег, не давать пустых обещаний. Меркурий при движении в обратном направлении затрудняет процесс обучения. Запоминать информацию становится очень сложно, да и тяга к знаниям резко падает. Наиболее опасное положение Меркурия в такие периоды происходит в Знаках Овна, Тельца и Льва.

Марс — красная планета, символ войны, силы, грубости. Он дает людям энергию для борьбы, помогает двигаться вперед, несмотря на трудности. Когда Марс ретрограден, многие теряют уверенность в себе и их становится проще сломить. Боевой дух падает, желание развиваться страдает одним из первых. Конечно, многое зависит от положения планеты в такие периоды. Марс наиболее опасен в ретроградном состоянии в Знаках Рака, Девы, Скорпиона и Козерога.

Эксперты отмечают, что Марс в обратном движении способен сделать людей более безрассудными, упрямыми, эгоистичными. Старайтесь не забывать об этом, чтобы не наживать себе неприятностей и врагов. В период ретроградного Марса лучше принимать только взвешенные решения.

Другие планеты и их ретроградность

Остальные планеты являются удаленными на большое расстояние от Земли гигантами, поэтому их воздействие на людей ощутимо меньше. С ним бороться гораздо проще.

Отдельно стоит отметить Плутон: он крайне непредсказуем по своей природе, но только в начале ретроградности. Плутон редко меняет Знак Зодиака, годами задерживаясь на одном месте. Это планета конфликтов, войн и непредсказуемых резких изменений, которые зачастую невидимы.

В неблагоприятные и опасные периоды старайтесь почаще пользоваться медитациями и аффирмациями против стресса. Переутомления приводят к мощному потоку негативных мыслей и проблемам со здоровьем, что неминуемо отражается на удаче.