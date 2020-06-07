Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
ООС: боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов под Луганским
ООС: боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов под Луганским
Джошуа получил травму и выбыл на месяц
Джошуа получил травму и выбыл на месяц
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 июня

Какие ретроградные планеты самые опасные и почему

Смотрите фото (3)
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
14:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Астрологи расскажут, какие из них принесут больше бед, чем другие.

Ретроградность планет априори считается негативным астрологическим процессом, но не все планеты одинаково опасны в таком состоянии. 

Энергетика человека достаточно уязвима. На нее влияют космические объекты, другие люди, события, состояние здоровья. Ретроградные планеты также оказывают сильнейшее влияние на людей, поэтому очень важно знать о них как можно больше.

Что такое ретроградность

Планеты движутся в определенном направлении, но из-за того, что Земля тоже обращается вокруг Солнца, порой кажется, что та или иная планета движется в обратном направлении.

Конечно, в реальности небесные тела продолжают лететь сквозь космос все с теми же скоростью и направлением, однако астрологи уже тысячи лет назад заметили, что такое состояние планет негативно сказывается на множестве аспектов в жизнях людей.

Какие планеты самые опасные в состоянии обратного движения

Самые опасные ретроградные планеты — это те, которые расположены ближе всего к Земле. Речь идет о «сестре» Земли — Венере, а также о Марсе и Меркурии. Их влияние на отдельных людей и на человечество в целом крайне сильное, несмотря на то, что размер самих планет соизмерим с нашей. Считается, что чем меньше планета, тем ее влияние более скрытое, быстрое и динамичное.

Венера в обычном состоянии помогает восстанавливать жизненные силы, дает больший запас энергии. Также эта планета оказывает созидательное воздействие в любви и взаимоотношениях между людьми. Примечательно, что нормальное движение Венеры как раз ретроградное, то есть, планета действительно движется не так, как все другие.

Когда она начинает двигаться так же, как и остальные, у людей возникает желание бросить начатые дела, появляются приступы лени, усталости. Ретроградность Венеры может негативно сказываться на здоровье и на любовных отношениях. Люди в такие периоды отдаляются друг от друга. Наиболее опасно, когда ретро-Венера находится в Близнецах, Льве, Деве и Рыбах.

Меркурий отвечает не только за финансовую сферу, как принято считать, но и за информационные потоки, а также желание людей взаимодействовать друг с другом. В ретроградном состоянии Меркурий опасен для людей, которые принимают необдуманные решения или рискуют деньгами, здоровьем, положением.

Во время обратного движения Меркурия желательно не рисковать и не подвергать себя опасностям, не тратить лишних денег, не давать пустых обещаний. Меркурий при движении в обратном направлении затрудняет процесс обучения. Запоминать информацию становится очень сложно, да и тяга к знаниям резко падает. Наиболее опасное положение Меркурия в такие периоды происходит в Знаках Овна, Тельца и Льва.

Марс — красная планета, символ войны, силы, грубости. Он дает людям энергию для борьбы, помогает двигаться вперед, несмотря на трудности. Когда Марс ретрограден, многие теряют уверенность в себе и их становится проще сломить. Боевой дух падает, желание развиваться страдает одним из первых. Конечно, многое зависит от положения планеты в такие периоды. Марс наиболее опасен в ретроградном состоянии в Знаках Рака, Девы, Скорпиона и Козерога.

Эксперты отмечают, что Марс в обратном движении способен сделать людей более безрассудными, упрямыми, эгоистичными. Старайтесь не забывать об этом, чтобы не наживать себе неприятностей и врагов. В период ретроградного Марса лучше принимать только взвешенные решения.

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 июняЧитать полностью

Другие планеты и их ретроградность

Остальные планеты являются удаленными на большое расстояние от Земли гигантами, поэтому их воздействие на людей ощутимо меньше. С ним бороться гораздо проще.

Отдельно стоит отметить Плутон: он крайне непредсказуем по своей природе, но только в начале ретроградности. Плутон редко меняет Знак Зодиака, годами задерживаясь на одном месте. Это планета конфликтов, войн и непредсказуемых резких изменений, которые зачастую невидимы.

В неблагоприятные и опасные периоды старайтесь почаще пользоваться медитациями и аффирмациями против стресса. Переутомления приводят к мощному потоку негативных мыслей и проблемам со здоровьем, что неминуемо отражается на удаче.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Космос, Планета, Астрология, Ретроградные планеты, Советы астроломов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
03 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
04 Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь
05 Даша Астафьева показала свою пятую точку с необычного ракурса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине началось метеорологическое лето
В Украине началось метеорологическое лето
Названы регионы, где карантинные меры не ослабят
Названы регионы, где карантинные меры не ослабят
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь