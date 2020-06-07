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Темпы распространения рака: Украина занимает второе место в Европе

Темпы распространения рака: Украина занимает второе место в Европе
16:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:7 июня — Международный день людей, которые переболели раком.

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

"Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. С каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания. 7 июня - Международный день людей, переболевших раком. У тех, кто поборол онкозаболевание, имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза", - отметили в ЦОЗ.

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Чтобы улучшить реакцию организма на лечение, ускорить выздоровление, снизить риск рецидива и улучшить качество жизни, в ЦОЗ советуют соблюдать правила здорового питания, быть физически активными и внимательно следить за состоянием здоровья.

"Избыточный вес увеличивает риск рецидива. Проконсультируйтесь с врачом относительно продуктов, которые следует есть. Эксперты рекомендуют: фрукты, овощи и цельные зерна. Избегайте продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса. Ограничьте потребление фаст-фудов и другой пищи с высоким содержанием жира, крахмала или сахара. Не используйте биологически активные добавки для профилактики рака", - отмечается в сообщении.

Также необходимо отказаться от вредных привычек. По данным ВОЗ, ежегодно в мире 22% онкобольных умирают от рака, возникшего вследствие курения. Отказавшись от курения, можно уменьшить риск развития рака на 70%. "Употребление алкоголя может повысить уровень эстрогена в крови, что теоретически может увеличить риск рецидива", - отмечают в ЦОЗ.

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Также медики советуют контролировать время, проведенное на солнце. "Ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивное с 10:00 утра до 16:00 дня. Ежедневно используйте солнцезащитный крем SPF с уровнем защиты не менее 30", - добавили в Центре.

Ранее специалист Центра онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала, от каких продуктов лучше отказаться для профилактики рака.

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Украина, ЕС, Рак.
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