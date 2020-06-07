Президента просят законодательно запретить чипирование людей в Украине

Президента Украины Владимира Зеленского просят законодательно запретить чипирование людей путем внедрения чипа в тело.
Соответствующая петиция №22/097854-эп появилась на сайте главы государства.
"Законодательно запретить чипирование людей путем внедрения чипа в тело", - говорится в тексте петиции.
Петиция набрала 211 голосов из 25000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.
Как сообщалось, мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о том, что он устроил пандемию коронавируса SARS-CoV-2, чтобы продавать вакцину под видом микрочипов, имплантируемых в тело.