"158 квартир и элитный автопарк": Мялик обнародовал свою декларацию о доходах

Новости Украины:Виктор Мялик обнародовал свою декларацию о доходах за прошедший год.

Нардеп от ВР, член группы "За будущее" Виктор Мялик в своей декларации о доходах за 2019 год указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе.

Об этом сообщает наш кореспондент.

Опубликовали документ в Едином реестре деклараций.

В самой декларации депутат указал, что является владельцем огромного количества недвижимости, среди которого 158 квартир различной площадью (от 38 до 95 кв. метров) в Софиевской Борщаговке (Киево-Святошинский район, Киевская область).

Также Мялику принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки (площадью как 520, так и более 1000 кв. метров) в той же Софиевской Борщаговке.

Депутат также обнародовал свой элитный автопарк. В декларации сказано, что нардеп владеет автомобилем Lexus LS460L (2015 года выпуска) и Lexus LX570 (2016 года выпуска). На момент покупки машины стоили 3,4 млн грн и 3, 7 млн грн.

Супруга нардепа – Дарина Мялик – ездит на PORSCHE CAYENNE (2018 года выпуска), а также на MERCEDES-BENZ (2016 года выпуска), которые обошлись семье в 5,6 млн грн и 3 млн грн.

Доходы народного депутата следующие: Мялик указал, что за 2019 год в должности нардепа получил 314 117 грн зарплаты. Его жена, работая в ОО "МДС-БУД", заработала за год 29 099 грн.

При этом от отчуждения недвижимого имущества, а также сдачи имущества в аренду Мялик за год получил несколько миллионов. Жена нардепа также указала доход от сдачи недвижимости в аренду.

Семья хранит и немалые суммы на банковских счетах. В частности, в ПриватБанке Виктор Мялик имеет сразу три счета, на которых сберегает: 2,4 млн грн, 553 700 грн и 260 366 грн.

Дарина Мялик хранит на счетах в ПриватБанке 108 820 грн и 13 378 долларов.

Нардеп также задекларировал и наличку – 150 миллионов гривен и 1 млн долларов.

Подарки или другие нематериальные активы в декларации указаны не были.