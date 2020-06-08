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Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия: в мире уже более семи миллионов инфицированных

Пандемия: в мире уже более семи миллионов инфицированных
06:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В мире обнаружили более семи миллионов человек с коронавирусом, 400 тысяч умерли.

По состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 402 699 человек. В свою очередь, выздоровели 3 140 718 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 7 007 948 человек инфицировано.

Больше всего в мирее смертей зафиксировано в США - 110 513 человек, Великобритании - 40 625, Бразилии - 36 455, в Италии - 33 899, Франции - 29 158 и Испании - 27 136. В Китае в целом - 4638, уже больше месяца не зафиксировано ни одного летального исхода.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 941 978), Бразилия (691 758), Россия (467 073), Великобритания (287 621), Индия (257 486), Испания (241 550), Италия (234 998), Перу (196 515), Франция (191 102), Германия (185 750), Иран (171 789) и Турция (170 132).

Минздрав предупреждал: в Украине вновь растет число больных на COVID-19

В Украине зафиксировано почти 27 тыс. случаев COVID-19, из них 788 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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