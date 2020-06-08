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Карпов день: приметы и обряды на 8 июня
Карпов день: приметы и обряды на 8 июня

Карпов день: приметы и обряды на 8 июня

Карпов день: приметы и обряды на 8 июня
07:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Рыболовы считали, что 8 июня как никогда хорошо ловится тезка святого покровителя дня – рыба карп, поэтому непременно выходили на ловлю.

Традиции на 8 июня

Рыболовы считали, что в этот день отлично ловится тезка святого покровителя этого дня - рыба карп, и непременно выходили на ловлю. От неприятного запаха домашней утвари можно было избавиться, если в этот день выставить посуду под цветущие кусты шиповника.

8 июня обычно приглашали в дом печника, чтобы проверить и поправить при необходимости печь. После завершения работы его угощали специально испеченным караваем, корочку от которого непременно бросали за печку - для духа, родственника домового, - подпечника, подпечного или подпечечника.

Считалось, что его можно увидеть в образе мохнатого и черного дедушки, который живет под печкой вместе с курами. Вообще место под печью считалось традиционным обиталищем домового духа, в некоторых областях туда бросали корочки от каши, чтобы задобрить мистического покровителя дома.

Печники, как люди, которые постоянно общались с нечистой силой, пользовались дурной славой. Да и без общения с нечистым они могли сыграть с недобросовестным, нечестным или неприветливым хозяином дурную шутку. Одна из самых распространенных и простых из них - во время ремонта печки в трубу замуровать пустую бутылку: тогда, как только затопят печь, в доме будет раздаваться свист. Поэтому с печниками дружили, их старались задобрить и ублажить.

Приметы на 8 июня

Беспрерывно ныряют и плещутся утки - будет дождь.

Знаменательные события в истории: 8 июня 2020 года

Будет хорошая погода, если роем летают комары.

Рыба играет в реке у поверхности воды, то и дело выпрыгивая, - к сырой погоде.

Убыль реки - к дождю, прибыль - к погоде.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 8 июня, Карпов день, День Карпа.
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