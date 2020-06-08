Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
Денис Малюська рассказал, планирует ли покинуть пост главы Минюста
Денис Малюська рассказал, планирует ли покинуть пост главы Минюста
Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
Известно, когда "Ghost Recon Breakpoint" получит долгожданных ИИ-напарников
Геймеры "Ghost Recon Breakpoint" получат долгожданных ИИ-напарников

Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков

Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков
19:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:8 июня, вступило в силу постановление по смягчению санитарных норм работы рынков во время пандемии.

В Украине сегодня, 8 июня, вступило в силу постановление по смягчению санитарных норм работы рынков во время пандемии. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на личной странице в Facebook.

"Смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Смягчение не означает отмена. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке - информируйте Госпродпотребслужбу", - сообщил Ляшко.

Среди предложенных норм:

Где мои 300 процентов: Президент рассказал об оскорбительном письме жене

допуск работников на рынок после термоскрининга; на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками; 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка; допуск на рынок только в защитной маске; проведение дезинфекции поверхностей; информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

Также Ляшко опубликовал фото соответствующего постановления.

Как сообщалось ранее в, работу санаториев могут восстановить с 10 июня - Ляшко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Рынки, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Двойник нашей планеты: ученые обнаружили "суперземлю"
02 Денис Малюська: введение карантина в Украине было на грани законности
03 Пост министра образования: Зеленский назвал имена кандидатов
04 В Украине - почти 500 новых случаев COVID-19
05 "Не раздумывал ни секунды": Элтон Джон оплатил лечение своей бывшей возлюбленной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело МН17: суд завершил заседание
Дело МН17: суд завершил заседание
Рост числа больных: в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина
Рост числа больных: в Кабмине обеспокоены несоблюдением правил карантина
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
Стоимость карантина: в Бельгии оценили убытки для экономики
Хейден Панеттьер опубликовала видео Владимира Кличко на новой странице в Instagram
Хейден Панеттьер опубликовала видео Владимира Кличко на новой странице в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь