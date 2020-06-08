Карантин: в Украине смягчили нормы ограничений касательно работы рынков

Новости Украины:8 июня, вступило в силу постановление по смягчению санитарных норм работы рынков во время пандемии.

В Украине сегодня, 8 июня, вступило в силу постановление по смягчению санитарных норм работы рынков во время пандемии. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на личной странице в Facebook.

"Смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Смягчение не означает отмена. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться. Видите нарушения на рынке - информируйте Госпродпотребслужбу", - сообщил Ляшко.

Среди предложенных норм:

допуск работников на рынок после термоскрининга; на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками; 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка; допуск на рынок только в защитной маске; проведение дезинфекции поверхностей; информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

Также Ляшко опубликовал фото соответствующего постановления.

Как сообщалось ранее в, работу санаториев могут восстановить с 10 июня - Ляшко.