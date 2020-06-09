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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 июня
12:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 10 июня.

Никита-гусятник

Православная церковь в этот день отмечает память преподобного Никиты Халкидонского, известного как исповедник.

В народе же святого называли стражем гусей, а попросту — Гусятником. По народному поверью, Никита охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц, оберегает их от орлов, ястребов и других хищников.

Второе название этого дня — Полудницы. Так величали особых духов, внешне похожих на обычных земных женщин. Статные, красивые, они в жаркие дни летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян. Считалось, что они хотят измучить мужиков и лишить их мужской силы. В это время полагалось зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна». Однако и сердить этих духов было нельзя, иначе они разозлятся и высушат поля.

Беременных же в этот день специально посылали в поле — чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве — к легким родам, к здоровому ребенку.

Пытались наши предки и предугадать погоду на ближайшие дни. Они считали, если над лесом воздух синеет, то быть теплу. На муравейниках сидят многие его обитатели – к хорошей погоде. А если после дождя долго стояла радуга, то следовало ждать ненастья.

Всемирный день мороженого

10 июня весь мир отмечает Всемирный день мороженого. Эту дату приурочили ко дню первых массовых продаж мороженого в США (в далеком 1786 г.), хотя в кулинарии оно появилось намного веков раньше.

Первым его «прообразом» был китайский десерт из перемешанных со льдом или снегом кусочков фруктов. Древние греки и римляне также лакомились очень холодными молочными продуктами и соками (император Нерон любил снег с альпийских ледников, для хранения которого строились специальные погреба).

По преданию в Европу рецепт мороженого привез из Китая Марко Поло. Жерар Тирсен (кулинар из Франции) в конце 17 в. создал рецепт замороженного ванильного крема с молоком и сливками, который прозвали «неаполитанским мороженым». Но патент на изобретенную мороженицу получила жительница Англии Ненси Джонсон, которая из-за отсутствия финансов продала его американцам.

Всемирный день мороженого отмечается очень весело – конкурсами, состязаниями на поедание лакомства, призами и сладкими подарками.

День рождения шариковой ручки

10 июня - День рождения шариковой ручки, полностью перевернувшей представление о незаменимых канцелярских товарах. Кажется порой, что это совсем незаметный праздник, но это в действительности совсем не так. Изобретение венгерского журналиста Ласло Биро в 1943 году настолько облегчило жизнь людей, что они до сих пор с благодарностью вспоминают одаренного писателя.

В День рождения шариковой ручки не только акцентируется внимание общественности на актуальности данного изобретения, но и широко демонстрируются возможности современных производителей этой незаменимой продукции. Они с удовольствием представляют новые образцы своих изделий, но особенно гордятся эксклюзивными и именными экземплярами, представляющими собой образец эстетики.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, 10 июня, День рождения шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Никита-гусятник.
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