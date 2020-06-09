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Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы

Ткаченко о запрете на въезд актеров в Украину: Это не повод запрещать фильмы
05:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Ткаченко считает, что факт запрета въезда актеру не может быть основанием для запрета фильма.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что запрет иностранным актерам на въезд в Украину не может быть автоматическим основанием для запрета показа фильмов, в которых они снимались.

Об этом Ткаченко заявил в эфире канала UA: Первый.

"Во-первых, я считаю, что санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта? Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти... На мой взгляд одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например, Охлобыстина, Пореченкова – тогда это должно касаться так называемых "черных списков". Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в "черные списки", и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", - сказал министр.

Так он прокомментировал исключение российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Ткаченко стал новым министром культуры и информполитики Украины

Глава министерства подчеркнул необходимость разобраться с этим вопросом - чтобы внесение в подобные "черные списки" было прозрачным и понятным.

"По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых участвовали эти люди, были запрещены", - отметил Ткаченко.

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Минкульт, Александр Ткаченко, Федор Добронравов.
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