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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления
08:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Имя Анастасия – это женская версия древнегреческого мужского имени Анастасий (Анастас), происходящего от Анастасиос и изначально означающее "переселение". Сейчас оно в большинстве доступных источников переводится как "воскрешенная".

Тайна имени заключается в том, что обычно так называют желанную и долгожданную дочь, но нельзя сказать, что ребенок растет избалованным. Ей действительно многое позволено, и Анастасия – всеобщая любимица, но при этом девочка очень искренняя, отзывчивая и добрая. Богатое воображение часто переносит маленькую мечтательницу в сказочный мир фантазий, что легко прослеживается и в характере взрослой Насти. Родителям нужно прикладывать много усилий, чтобы воспитать в девочке трудолюбие и умение концентрироваться, не отвлекаясь на мечты. Эти умения очень пригодятся ей в будущем.

Анастасия – хорошая помощница в домашних делах: она хорошо готовит, поддерживает в доме порядок. Взрослая носительница имени обладает очень мягким и отзывчивым характером, умеет не выдавать тайны и нередко становится хранительницей чужих секретов. К ней всегда можно обратиться за помощью. Однако при всей «пушистости характера» – это волевая и несгибаемая личность, которую невозможно купить или заставить совершить подлый поступок. У нее отличные аналитические способности и практический склад ума, который в большинстве случаев помогает ей ответить «нет» тем, кто желает использовать ее в качестве бесплатной или дешевой рабочей силы.

Тем не менее, Анастасия все же очень наивна, и это причина частых любовных разочарований в юности. Девушка создает впечатление уверенного в себе человека, но это не совсем так. Гармоничная личность при всей ее нравственности иногда позволяет себе сделки с совестью, за которые ей потом долго приходится оправдываться в душе. Являясь общительным интровертом, она обладает широким спектром перемены характера – от безудержного веселья до затяжных депрессий.

Еще в детстве Настя увлекается рукоделием – вязанием, шитьем, что со временем может перерасти в профессиональную деятельность. Проявляет глубокий интерес к естествознанию и физическим законам. Обожает заниматься декорированием.

Человеколюбивая Анастасия всегда выбирает «помогающую людям» профессию: врач или педагог, стюардесса, социальный работник, журналист или спасатель. Она легко располагает к себе людей, но способна проявить строгость при необходимости. В коллективе напоминает прилежную гимназистку и может увлечь своим примером. Блестяще справляется с деловыми переговорами, но самостоятельный бизнес – слишком тяжелая ноша для нее. В любом случае, выбранная профессия позволяет обеспечить необходимый уровень финансовой независимости.

У Анастасии хорошее здоровье, что становится причиной некоторого безответственного трудоголизма и беспечности по отношению к себе. Особо уязвимы почки, также необходимо избегать ситуаций с высоким риском травматизма.

Замужество бывает очень ранним, когда юную девушку легко покорить. В это время она участлива, чувствительна и впечатлительна. Если ранний брак не состоялся, то следующий союз возможен уже в зрелом возрасте, когда женщина уже вполне представляет, каким должен быть ее супруг. Ей необходимо крепкое и надежное плечо, на которое можно опереться. Отличная хозяйка и заботливая мать, Анастасия восхищает мужа своей кроткой и в то же время совсем не беззащитной женственностью.

Поздравления

Анастасия, Настенька, Настюша,

Какое имя неземное у тебя!

Позволь сегодня рядом быть с тобою,

Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

Желаем только крепкого здоровья,

Везде во всем лишь ангельских побед.

Желаем жить и жизнью наслаждаться,

Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.

Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,

Грезы сладкие твои.

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

Настя, в этот светлый праздник пусть твоя душа будет трепетать от счастья, а рядом с тобой окажется самый дорогой и близкий человечек. Пусть он окружит тебя любовью и нежностью, заботой и добротой. Пускай все недомолвки останутся позади, а все сказанные глупости найдут свое прощение. Счастья тебе, здоровья и благополучия.

От чистого сердца поздравляю тебя, милая Настенька. Пожелать тебе хочу больших и маленьких чудес, сладких желаний и заветных мечтаний, желаю сказочной любви, искреннего счастья и несомненной удачи.

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

Как прекрасна ты, Анастасия!

Хорошо твое имя звучит.

Пожелаю тебе только счастья.

Пусть удача тебя изумит!

Пусть мечты все твои и желанья

Вмиг исполниться вдруг поспешат.

От везенья, любовных признаний

И от счастья поет пусть душа!

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