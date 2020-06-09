У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Тайна имени заключается в том, что обычно так называют желанную и долгожданную дочь, но нельзя сказать, что ребенок растет избалованным. Ей действительно многое позволено, и Анастасия – всеобщая любимица, но при этом девочка очень искренняя, отзывчивая и добрая. Богатое воображение часто переносит маленькую мечтательницу в сказочный мир фантазий, что легко прослеживается и в характере взрослой Насти. Родителям нужно прикладывать много усилий, чтобы воспитать в девочке трудолюбие и умение концентрироваться, не отвлекаясь на мечты. Эти умения очень пригодятся ей в будущем.
Анастасия – хорошая помощница в домашних делах: она хорошо готовит, поддерживает в доме порядок. Взрослая носительница имени обладает очень мягким и отзывчивым характером, умеет не выдавать тайны и нередко становится хранительницей чужих секретов. К ней всегда можно обратиться за помощью. Однако при всей «пушистости характера» – это волевая и несгибаемая личность, которую невозможно купить или заставить совершить подлый поступок. У нее отличные аналитические способности и практический склад ума, который в большинстве случаев помогает ей ответить «нет» тем, кто желает использовать ее в качестве бесплатной или дешевой рабочей силы.
Тем не менее, Анастасия все же очень наивна, и это причина частых любовных разочарований в юности. Девушка создает впечатление уверенного в себе человека, но это не совсем так. Гармоничная личность при всей ее нравственности иногда позволяет себе сделки с совестью, за которые ей потом долго приходится оправдываться в душе. Являясь общительным интровертом, она обладает широким спектром перемены характера – от безудержного веселья до затяжных депрессий.
Еще в детстве Настя увлекается рукоделием – вязанием, шитьем, что со временем может перерасти в профессиональную деятельность. Проявляет глубокий интерес к естествознанию и физическим законам. Обожает заниматься декорированием.
Человеколюбивая Анастасия всегда выбирает «помогающую людям» профессию: врач или педагог, стюардесса, социальный работник, журналист или спасатель. Она легко располагает к себе людей, но способна проявить строгость при необходимости. В коллективе напоминает прилежную гимназистку и может увлечь своим примером. Блестяще справляется с деловыми переговорами, но самостоятельный бизнес – слишком тяжелая ноша для нее. В любом случае, выбранная профессия позволяет обеспечить необходимый уровень финансовой независимости.
У Анастасии хорошее здоровье, что становится причиной некоторого безответственного трудоголизма и беспечности по отношению к себе. Особо уязвимы почки, также необходимо избегать ситуаций с высоким риском травматизма.
Замужество бывает очень ранним, когда юную девушку легко покорить. В это время она участлива, чувствительна и впечатлительна. Если ранний брак не состоялся, то следующий союз возможен уже в зрелом возрасте, когда женщина уже вполне представляет, каким должен быть ее супруг. Ей необходимо крепкое и надежное плечо, на которое можно опереться. Отличная хозяйка и заботливая мать, Анастасия восхищает мужа своей кроткой и в то же время совсем не беззащитной женственностью.
Поздравления
Анастасия, Настенька, Настюша,
Какое имя неземное у тебя!
Позволь сегодня рядом быть с тобою,
Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.
Желаем только крепкого здоровья,
Везде во всем лишь ангельских побед.
Желаем жить и жизнью наслаждаться,
Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!
В день святой Анастасии,
Настенька, тебе привет.
Покровительница дарит
Много пусть счастливых лет.
Пусть ведет тебя за руку
Сквозь превратности судьбы,
Пусть сбываются желания,
Грезы сладкие твои.
С Днем святой Анастасии
Поздравляю тебя, Настя!
Пусть святая своей силой
Тебя спасает от напастей.
Удача чтоб была с тобою,
И радость в доме чтоб жила.
Одарит легкою судьбою
Тебя заступница твоя!
Настя, в этот светлый праздник пусть твоя душа будет трепетать от счастья, а рядом с тобой окажется самый дорогой и близкий человечек. Пусть он окружит тебя любовью и нежностью, заботой и добротой. Пускай все недомолвки останутся позади, а все сказанные глупости найдут свое прощение. Счастья тебе, здоровья и благополучия.
От чистого сердца поздравляю тебя, милая Настенька. Пожелать тебе хочу больших и маленьких чудес, сладких желаний и заветных мечтаний, желаю сказочной любви, искреннего счастья и несомненной удачи.
С Днем святой Анастасии
Поздравляю тебя, Настя!
Пусть святая своей силой
Тебя спасает от напастей.
Удача чтоб была с тобою,
И радость в доме чтоб жила.
Одарит легкою судьбою
Тебя заступница твоя!
Как прекрасна ты, Анастасия!
Хорошо твое имя звучит.
Пожелаю тебе только счастья.
Пусть удача тебя изумит!
Пусть мечты все твои и желанья
Вмиг исполниться вдруг поспешат.
От везенья, любовных признаний
И от счастья поет пусть душа!