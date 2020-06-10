Ослабление карантина: в районе ООС частично восстанавливается работа КПВВ

Новости Украины:В Украине восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в зоне ООС.

Сегодня восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00 и осуществляться:

для автомобильного сообщения - через КПВВ "Марьинка" (дорожный коридор "Донецк - Курахово") для пешего сообщения - через КПВВ "Станица Луганская" (дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар"), - говорится в сообщении.

Также при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию с гражданами будет проводиться температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

"Следует заметить, что для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20 мая 2020 года", - отмечается в сообщении.

Кроме того, приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов); которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

"Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в составлении тестирования по ВНО и лица, сопровождающие их будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или наблюдения", - говорится в сообщении.