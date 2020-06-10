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Самые токсичные Знаки Зодиака

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Самые токсичные Знаки Зодиака
08:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Астрологи составили список самых токсичных Знаков Зодиака, который поможет читателям защитить себя и свою жизнь.

Некоторые Знаки Зодиака могут негативно влиять на энергетику окружающих и даже разрушать их жизнь. Остается только определить коэффициент токсичности такого общения и взять безопасную дистанцию.

Токсичные люди есть повсюду, и полностью избежать общения с ними невозможно. Многие даже не подозревают, что энергетический вампир не просто находится рядом, но и является кем-то из любимых и родных. Общение с таким человеком чревато негативными последствиями. Важно внимательно выбирать свое окружение. Но понять, что рядом токсичный человек, очень сложно.

Рыбы

Рыбы возглавляют рейтинг токсичных Знаков Зодиака. Они отличные актеры и умеют легко вызывать жалость к себе, взращивая в окружающих неподдельное чувство вины за то, что те не помогли несчастным Рыбам справиться с ударами судьбы. Любой представитель этого Знака знает, как играть на чувствах других и манипулировать чужим поведением так, чтобы добиться своего. В большинстве своем Рыбы используют людей в качестве «жилетки для слез», рассказывая о своих трудностях и походя опустошая энергетику человека.

Скорпион

Скорпион — опасный и очень искусный провокатор: он получает настоящее удовольствие, говоря гадости и настраивая людей против друг друга. Скорпионы часто строят козни за спиной, лишая неугодного им человека счастья чужими руками. Это неуязвимый профессиональный интриган, чье коварство не знает границ. Со Скорпионом нужно вести себя максимально осторожно, понимая, что обиженный представитель этого Знака может ударить исподтишка или получить желаемое, надавив на больные точки.

Дева

Девы очень противоречивы: внешне выглядят бесстрастно, но никто никогда не узнает, что скрывается внутри. В отличие от остальных Знаков Зодиака Дева не отягощена чувствительностью, она уверена в себе и рациональна. Эти самоуверенность и рассудительность зачастую оборачиваются черной завистью, едкой критикой в адрес окружающих, привычкой давать советы по поводу и без, а также эмоциональным безразличием. Именно эти качества действуют на людей токсично и подавляюще, что представляет серьезную опасность для близких Девы.

Телец

Телец ужасно токсичен во всем, что связано с темой денег, работы и карьеры. Поскольку его негативным качеством является жадность, то практически все в своей жизни он измеряет деньгами. Если Телец вынужден отдавать долг, платить за кредит или расплачиваться за оказанную услугу, то окружающим стоит приготовиться к буре возмущения и негатива. Чтобы не подвергнуться подобной «интоксикации», астрологи советуют по возможности не давать Тельцам в долг и не просить у них денег взаймы.

Овен

Овен упрям, обидчив, не умеет контролировать эмоции и плохо идет на уступки. Он очень утомителен в своем постоянном желании докопаться до истины и выяснить отношения. Порой даже не важен предмет разговора, нужно лишь, чтобы он превратился в спор с перспективой скандала, — так Овен выплескивает внутренний негатив, которого, увы, очень много.

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Рак

Рак не знает меры. Он слишком сильно любит, слишком сильно обижается и слишком сильно ненавидит. Самый большой минус в том, что Рак прячет все свои эмоции глубоко внутри. Отсюда следует важный момент: этот Знак, как никто другой, обвиняет себя. Самоедство, жалость к себе, негатив по отношению к окружающим, бесконечные обиды — все это Рак носит в себе, передавая тревожное напряжение близким людям.

Обнаружив в своем окружении одного или нескольких представителей токсичных Знаков, не переживайте. Ознакомившись с признаками токсичного человека, можно защитить себя от его влияния. Не обязательно вычеркивать таких людей из своей жизни, особенно если речь идет о семье или друзьях. Но, зная об угрозе, можно с легкостью держать безопасную дистанцию в общении и не поддаваться негативному влиянию.

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