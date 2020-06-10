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Грозы, шквалы и до +34: чего ожидать до выходных

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Грозы, шквалы и до +34: чего ожидать до выходных
08:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине сегодня шквалы и грозовые дожди местами с градом ожидаются в западных областях.

В среду шквалы и грозовые дожди местами с градом ожидаются в западных областях, кратковременные дожди вероятны в Житомирской и Винницкой, областях температура днем 29-34° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных областях облачно с прояснениями, кратковременные грозовые дожди, местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, температура днем 22-27 °, в Карпатах 16-21° тепла. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь на Житомирщине и Винничине местами кратковременный дождь, гроза; ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура днем 29-34°, на побережье Черного моря 23-28° тепла", - говорится в сообщении

В Киеве и области 10 июня осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура днем 30-32°, на Киевщине днем 29-34° тепла.

Согласно прогнозу на 11-12 июня, в западных областях переменная облачность, кратковременные грозовые дожди, днем в Карпатах местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°.

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На остальной территории переменная облачность, без осадков, только днем в Винницкой области, 12 июня и в южной части небольшие кратковременные дожди, грозы; ветер восточных направлений, 5-10 м / с; температура ночью 15-20 °, днем 29-34 °, на побережье Черного моря 23-28°.

На Киевщине 11-12 июня осадки не ожидаются. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

Синоптики 13- 14 июня прогнозируют на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20°, в западных областях 11-17°; днем 23-29°, 13 июня в северных, центральных и восточных областях 26-32°.

На Киевщине 13 июня ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19°, днем 27-32°. 14 июня кратковременные дожди, грозы; температура ночью 14-19 °, днем 24-29°.

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