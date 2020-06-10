Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июня

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 11 июня.

Феодосья Колосятница

На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: "Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь". Про рожь также говорили: "Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает". По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.

Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время "тяжела", и если по ней прыгать, это нанесет ей вред. Вместо этого ребятня пела особые песни: "Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь".

С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками — чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.

День святого Варнавы у западных христиан

Святой апостол Варнава (St. Barnabas) принадлежит к лику святых семидесяти апостолов. Он родился в богатой еврейской семье из рода левитов на Кипре, получил хорошее богословское образование в Иерусалиме, где и познакомился с Савлом, впоследствии ставшим апостолом Павлом. Первоначальное имя Варнавы было Иосиф. Прозвище же Варнава, что значит "сын утешения", он получил за свою доброту и милосердие.

Обратившись в христианство, Варнава был одним из первых 70 учеников Христа. После смерти Иисуса он раздал всю свою собственность и целиком посвятил себя распространению христианства. Долгое время он сопровождал святого апостола Павла в его миссионерских путешествиях, вместе они побывали на Кипре и в Пергии, много времени оставались и проповедовали в Антиохии. Последнее посещение Кипра Варнава предпринял уже без Павла, куда отправился вместе со своим племянником Марком.

Там же на Кипре в городе Саламине он и встретил свою смерть от рук иудеев: его вывели за ворота, забили камнями, а затем бросили на костер. Когда же позже Марк пробрался, чтобы его похоронить, то обнаружил тело Варнавы совершенно не тронутое огнем. На месте захоронения стали происходить чудеса, и оно получило название "Место здравия", где многие больные получали исцеление. Позже там был возведен храм, а мощи святого были перенесены в алтарь.

Многие исследователи приписывают Варнаве редактирование "Послания к евреям" апостола Павла, что вполне логично, принимая во внимание образование Варнавы и его близость к самому апостолу. Также Варнаву считают основателем Киприотской церкви.