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Жара, ливни и штормовой ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Жара, ливни и штормовой ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
15:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:10 и 11 июня в Украине ожидается град, дождь и шквальный ветер.

Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды и объявили штормовое предупреждение в Украине в ближайшие дни. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение суток 10 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 17−22 м/с, местами значительные дожди.

Прогноз погоды на 11 июня, фото: meteo.gov.ua

11 июня в западных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье местами значительные дожди. Об этом она сообщает на своей странице Facebook.

"Жара 11-го июня в Украине будет доминировать, днем +29+35 градусов, на Западе свежее, +24 +28 градусов. В ночные часы ожидается +17+22 градуса, в западных областях +13+18 градусов. Ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный", -с сказано в сообщении.

В Киеве в четверг +31+33 градуса, без осадков.

Синоптик сообщила, что ослабление жары и увеличение дождей ожидается 13-14 июня. В то же время Восточная часть Украины будет оставаться все еще с очень высокой температурой воздуха.

Напомним, синоптики прогнозировали погоду на июнь и сообщили, что этот месяц в Украине будет жарким - термометр время от времени будет показывать +39 градусов. По сравнению с маем в июне чаще можно будет наблюдать грозы, град, шквалы, сильные дожди и ливни.

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Погода, Жара, Штормовое предупреждение, Погода в Украине, Синоптики.
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