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Петров пост 2020: какого числа начинается

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Петров пост 2020: какого числа начинается
08:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Эксперты расскажут о том, когда он начинается и заканчивается, каковы его особенности, смысл и традиции.

Петров пост — один из четырех многодневных постов, поэтому к нему приковано большое внимание. 

Согласно православному календарю на 2020 год, впереди осталось целых три многодневных поста. Ближайший из них — Петров пост. Старайтесь помнить о таких церковных событиях, так как они обладают особой важностью.

История и смысл Петрова поста

Этот летний пост был установлен в честь образования христианской церкви. Второе название поста — Апостольский, но его почти всегда называют Петровым. Такое название он получил, потому что первым храмом стал храм, воздвигнутый в честь Петра и Павла — первых апостолов и самых преданных учеников Христа. Такое название было бы длинным, поэтому его сокращают до "Петрова".

Петр был простым рыбаком, которого Иисус Христос, согласно Писанию, встретил около моря. Он и его брат последовали за Сыном Божиим. Вторым апостолом стал Павел, который был из богатой и знатной семьи. Он изначально был против последователей Мессии, потому что его обучали книжники и фарисеи. После чудесного явления Христа Павел стал самым преданным учеником. По пути в Дамаск он услышал глас свыше: "Зачем ты гонишь меня?". Другие люди не слышали этот голос. После Павел на некоторое время ослеп. Когда он пришел в себя, то полностью изменил свое отношение к вере.

Оба апостола приняли мученическую смерть. Они несли веру людям до последнего вздоха, как и обещали. За это Господь удостоил их места на Небесах рядом с собой. И за это в их честь был назван данный пост, который имеет очень важное значение для всех верующих православных христиан.

Традиции Петрова поста, особенности и даты в 2020 году

Этот пост имеет переходящую начальную дату, так как она зависит от празднования Пасхи. В 2020 году Петров пост начнется 15 июня, а закончится, как всегда, 11 июля. Стоит отметить, что пост является нестрогим. В Петров пост можно есть рыбу, но только не по средам и пятницам — в эти дни церковь предписывает питаться строго, только сырой пищей.

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В период поста следует читать молитвы Петру и Павлу, посещать церковь и стараться жить по законам Бога. Церковнослужители советуют избегать чрезмерного веселья, заботиться о чистоте помыслов, а также совершать только добрые поступки.

Есть очень важные традиции, которым стараются следовать все верующие люди. Например, речь может идти об уборке в доме. К концу поста важно навести порядок, чтобы встретить праздник памяти Петра и Павла в чистой квартире или доме. На Киевской Руси родились такие традиции, как запрет на шитье и стрижку в Петров пост. Люди считали, что это может принести им беды.

Ближе к концу поста важно подготовиться к празднику святых Петра и Павла. Можно купить и подарить икону святых близкому человеку. Она будет защищать от плохих мыслей и поможет в наставлении на путь истинный.

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Традиции, Пост, Праздники, Церковные праздники, Пост 2020, Петров пост 2020.
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