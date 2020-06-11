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Что о вас расскажет сумма, которая лежит в кошельке прямо сейчас

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Что о вас расскажет сумма, которая лежит в кошельке прямо сейчас
13:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Обратившись к нумерологии денег, можно предугадать определенные события в денежной сфере и при желании изменить их.

На протяжении многих тысячелетий числа определяли судьбу людей и их финансовое благополучие. 

Есть много способов, благодаря которым можно найти путь к успеху — это и Знак Зодиака, и подсказки Вселенной, и заговоры на открытие дорог. Но эксперты предлагает более точный метод: анализ суммы, которая лежит в вашем кошельке. В числовом ряде скрыто много секретов: благодаря числам вы сможете узнать, какая цифра отвечает за ваше денежное благополучие и в каком направлении нужно двигаться для его достижения.

Нумерология денег

Финансовый успех, с точки зрения нумерологов, — это своего рода школа жизни с кармическими задачами, переменами и уроками, которые необходимо пройти:

  • нечестным путем заработали деньги — будьте готовы, что придется отдать с большими процентами;

  • отказались от своего предназначения — приготовьтесь понести большие убытки;

  • сетовали на бедность — в будущем придется молиться об избавлении от нищеты.

Нумерология денег дает общую информацию о вашем будущем благополучии. Высчитывается оно простым сложением. Для этого вам необходимо лишь выписать сумму, которая лежит в вашем кошельке, в строчку и сложить все цифры.

Пример: в бумажнике лежит 2345 рублей 50 копеек. Значит, расчет будет таким: 2+3+4+5+5+0=19; 1+9=10; 1+0=1. Личный код — 1.

Высчитав свое число, ознакомьтесь с его расшифровкой.

Расшифровка чисел

1. С финансовой стороны, 1 — несчастливое число, символизирующее бедность. Единица недалеко ушла от нуля, а значит, дохода от нее ждать не приходится. Тут прослеживаются два варианта: либо человек не хочет зарабатывать, предпочитая "сидеть у кого-то на шее", либо у него стоит внутренний блок на заработок. Выправить ситуацию поможет банальная осторожность: не оставляйте в кошельке ровную сумму 10, 100 или 1000.

2. Это число бедности, обмана и воровства, поэтому не стоит задействовать эту цифру в финансовых делах. Человек с двойкой в кошельке, вероятно, знает, что нужно работать, но работает там, где вынужден и где платят. Ему сложно найти призвание. В этом вопросе нужно работать над своими страхами, так как они блокируют финансовый поток.

3. Число 3 в нумерологии считается магнитом для денег. Оно буквально притягивает деньги в кошелек. В настоящий момент человек знает, как правильно зарабатывать деньги, и умеет грамотно ими распорядиться. Однако следует помнить, что 3 — число постоянного движения. Поэтому оно совершенно не подходит для накапливания капитала. Тройка должна работать на благополучие и привлечение новых денег.

4. Число стабильности. На сегодняшний день в финансовой сфере наблюдается устойчивое положение: человек идет верным путем, получает удовольствие от денег и своей работы. Он нашел источники заработка и может их удержать. Однако не стоит забывать, что 4 — это число упорного труда и накопления. Четверка не подходит для импульсивных покупок и не спланированных расходов.

5. Цифра 5 приносит денежную удачу. Это самое благоприятное число для трат и покупок. На данный момент прослеживается рост дохода: у человека есть или будет излишек денег, сверх того, что ему нужно. Но помните: удача переменчива, и чтобы не потерять эти деньги, важно их выгодно вложить. В этом случае все деньги обязательно вернутся.

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6. Число денежной удачи. В ближайшем будущем предоставит человеку иметь предметы роскоши, отдыхать в красивых местах, покупать самое лучшее. Но 6 — это также число стабильности и накопления. Поэтому деньги можно вложить в банк под процент, тогда капитал неизменно приумножится.

7. В нумерологии 7 является числом счастья. Дарит человеку шанс стать очень обеспеченным и финансово состоятельным. Правда, для этого нужно прикладывать достаточно усилий, развиваться, заниматься полезной деятельностью и избегать финансовых займов.

8. Противоречивое число, которое отражает финансовую нестабильность. У человека может быть зацепка за деньги, сильная привязка к ним, тема "деньги — самое главное в жизни". Если жадность продолжит процветать в жизни, могут появиться негативные последствия.

9. Цифра благотворительности, которая указывает на денежную карму и вероятные загвоздки. Создать новую карму и добиться процветания в жизни помогут полезные дела и саморазвитие. Очень важно понять сокровенную мудрость, что счастье не в деньгах.

Нумерология может ответить на многие волнующие вопросы. Используйте такой метод предсказания, чтобы исправить то, что возможно изменить. Помните, что денежный успех достижим каждому, если знать, каким путем к нему нужно идти.

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Деньги, Приметы, Астрология, Удача, Нумерология, Советы астрологов.
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