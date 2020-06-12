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Голубовская рассказала новые подробности о медреформе

Голубовская рассказала новые подробности о медреформе
00:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Доктор-инфекционист Ольга Голубовская прокомментировала введение новой медреформы.

Доктор-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что медицинская реформа — это “не реформа, а изменение финансирования”, и пациента в этом процессе нет.

Об этом Голубовская сказала в эфире телеканала ZIK,.

“Вы посмотрите, что делается. Назначили министра, которого поддерживает, в основном, медицинская общественность. Вы понимаете, не дают работать. Это человек, который впервые за много лет хотя бы общается с экспертами. Он принимает правильные решения, тем более, в такой сложной ситуации: в этой разрухе, без санэпидслужбы, без ничего ... Это не реформа, это изменение финансирования. Так и надо это называть. Пациента в этой реформе нет”, — сказала Ольга Голубовская, комментируя заявление Бориса Тодурова о том, что врачи готовы к забастовкам, если будет продолжаться второй этап медицинской реформы.

Она отметила, что ее волнуют инфекционные стационары и то, как они будут финансироваться.

“Поэтому я полностью согласна, что уже терпение у всех просто на пределе. А тем более сейчас. Потому что я никогда в жизни не видела, чтобы врачи плакали от усталости. Так вот, сейчас я это вижу”, — добавила Ольга Голубовская.

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Медреформа, Ольга Голубовская.
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