Голубовская рассказала новые подробности о медреформе

Доктор-инфекционист Ольга Голубовская прокомментировала введение новой медреформы.

Доктор-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что медицинская реформа — это “не реформа, а изменение финансирования”, и пациента в этом процессе нет.

Об этом Голубовская сказала в эфире телеканала ZIK,.

“Вы посмотрите, что делается. Назначили министра, которого поддерживает, в основном, медицинская общественность. Вы понимаете, не дают работать. Это человек, который впервые за много лет хотя бы общается с экспертами. Он принимает правильные решения, тем более, в такой сложной ситуации: в этой разрухе, без санэпидслужбы, без ничего ... Это не реформа, это изменение финансирования. Так и надо это называть. Пациента в этой реформе нет”, — сказала Ольга Голубовская, комментируя заявление Бориса Тодурова о том, что врачи готовы к забастовкам, если будет продолжаться второй этап медицинской реформы.

Она отметила, что ее волнуют инфекционные стационары и то, как они будут финансироваться.

“Поэтому я полностью согласна, что уже терпение у всех просто на пределе. А тем более сейчас. Потому что я никогда в жизни не видела, чтобы врачи плакали от усталости. Так вот, сейчас я это вижу”, — добавила Ольга Голубовская.