У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Имя Василий возникло от древнегреческого "Басилейос", которое означает "царский, царственный".

С малых лет и во взрослой жизни Василий проявляет себя жизнерадостным человеком, любит общаться с людьми, открыт для новых знакомств и всегда добр. Он твердо идет к своей цели, очень дорожит дружбой, всегда возвращает долги. Это красивое имя принадлежит людям, которые выдержаны, осмотрительны, любопытные, уравновешенные и практичные.

Характер Василия не исключает того, что он может быть хитрым и очень простым. Ему сложно отказать себе в слабостях. Будучи молодым, он долго не сидит над одним занятием. Ему свойственно растрачивание своих сил. Поэтому со временем он способен потерять те свои умения, которые ранее были прилично развиты.

Родившийся зимой носитель имени Василий - веселый, общительный, любимец зрителей. Появившийся на свет осенью - ответственный, обязательный, педантичный. Летний - любит выпить, имеет слабый характер, идет на поводу у жены, а весенний – хитрый, малодушный и скрытный.

Василий без ума от спортивных игр. Характеристика имени говорит о том, что среди множества их видов предпочтет футбол и хоккей. Интересно то, что сам он не станет играть. Ему больше всего нравится посмотреть за происходящим с трибуны вместе с друзьями. Такой мужчина очень любит проводить время с товарищами. Они для него очень дороги.

Тайна имени Василий скрывает очень уверенного в себе человека. Он достигает успеха, работая в любой сфере. Лучше всего подходят технические науки, коммерция и производство. Кроме того, ему свойственна изобретательность, широта интересов. Работу выполняет добросовестно. Носитель этого имени умеет планировать и уверенно действовать при любых ситуациях. В бизнесе у него могут случаться денежные потери из-за женщин, судебных споров. Повзрослев, он добивается успеха, но ему мешает осмотрительность.

Василий обладает крепким здоровьем. Несмотря на это, он внимательно к нему относится. Не рекомендуется умственно перенапрягаться. Следует обходить стороной возбуждающие средства. Нельзя забывать о сне. Для поддержания здоровья в тонусе полезно заниматься йогой. Из-за склонности к алкоголизму возможны проблемы с печенью, кровью, эндокринной системой. Неизбежны нервные истощения.

Василий стремится выбрать себе в жены хорошую женщину. В семье он покладист, но в то же время является надежным защитником и добытчиком. С женой не пререкается, детей очень любит и балует. Он никогда первым не предлагает развестись, если вдруг у его избранницы плохой характер или она не справляется с домашними обязанностями. Ревнив, но редко демонстрирует свое негодование. Предпочитает бороться со своими проблемами в одиночку, не надоедая супруге.

Поздравления

Именины у Василия,

Он хороший человек,

Ненавидит он насилие,

Предан, верен он навек.

Найди себя среди соблазнов,

Пусть те желания исполнят

Твои мой друг прекрасный, Вася,

И счастье песнь исполнит соло!

У тебя сегодня Именины,

и это повод лучший, чтоб поздравить

тебя, Василий, и вручить картину

на добрую от нас всех память!

Ты умеешь созидать

иль просто "креативить",

и я, скажу, спешу признать,

что ты талант, Василий!

Хочу удачи пожелать

Тебе, Василий, в именины,

Уныния совсем не знать,

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

В прекрасный праздник этот

Желаю я Вам света!

В День именин, Василий,

Все будет достижимым:

Успех, удача, счастье!

Отсутствие ненастья!

Любовь, надежда, вера

Пускай придут к Вам смело!

Василий — царственная личность,

И профи, и хороший друг.

Пусть будет в жизни все отлично,

Работа, отдых и досуг!

В день именин тебе с душою

Желаю радостной судьбы,

Уюта, счастья и покоя,

В карьере самым лучшим быть!

Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных — тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

Поверь, Василий, в мире этом

Есть много новшеств и идей.

Зима пусть превратится в лето!

Желаю праздничных затей!

Здоровья, счастья, безусловно —

Еще желаю доброты,

Чтоб самым стал веселым, словно

Все у тебя сбылись мечты!

С праздником тебя, Василий,

Поздравляю от души!

Счастья, радости и силы,

Падать духом не спеши!

Улыбнись беде в лицо,

Пусть узнает, кто сильней!

Будь своей судьбы творцом -

Лишь вперед! И не робей!

Этот личный поздравок

В памяти ты сохрани,

Чтобы мог через года

Исполнять мечты свои!

С сотней добрых пожеланий

Получи мой поздравок,

Счастья в жизни я желаю

Тебе, Вася, Василек.

Будет пусть успех твоим

Спутником бессменным,

Пусть завидуют тебе

Даже супермены.

Чтоб всегда был на коне

И своей гордился силой,

Славу пусть тебе несет

Имя царское Василий.