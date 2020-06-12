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Баканов рассказал, на чем акцентирует внимание его ведомство

Баканов рассказал, на чем акцентирует внимание его ведомство
17:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Обновлено: 17:52 Сегодня
Баканов заявил, что СБУ в первую очередь занимается противодействием сепаратизму, борьбе с терроризмом и киберугрозами.

Служба безопасности Украины готова к усилению сотрудничества с представителями местной власти для более эффективной нейтрализации рисков для государственной безопасности. Об этом Глава СБУ Иван Баканов заявил в Запорожье во время совместного координационного совещания с руководителями центральных и областных силовых структур, передает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

"Для Службы безопасности и для меня, как ее головы, контрразведка - одно из ключевых направлений работы. Тем более, в таком важном регионе. Противодействие любым проявлениям сепаратизма, защита национальной государственности, борьба с терроризмом и киберугрозами - вот на чем мы акцентируем внимание. Но не забываем противодействовать и экономическим преступлениям, которые напрямую вредят интересам государства", - заявил Иван Баканов.

Он подчеркнул, что СБУ не вмешивается в хозяйственные или корпоративные конфликты, однако держит на контроле риски для национальной безопасности. В частности, Иван Баканов напомнил, что на днях в Запорожье Служба помешала заключению убыточного контракта на миллионы гривен в экологической сфере с фирмой, которая находится под санкциями, в частности, за сотрудничество с так называемыми "Л/ДНР". По его словам, подобные злоупотребления возможны из-за недостаточной коммуникации между органами власти на местах и Службой.

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"Надеюсь, что новый глава Запорожской области совместно с региональным управлением СБУ наладят эффективное взаимодействие для совместной защиты государственных интересов", - подчеркнул Иван Баканов.

Сегодня Иван Баканов посетил с рабочей поездкой Запорожскую область и принял участие в церемонии представления нового главы ОГА Виталия Боговина. Также в рабочем визите участвовали министр внутренних дел Арсен Аваков, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

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СБУ, Иван Баканов.

Автор:

Телеграф
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