Цимбалюк: Военные ВСУ не ограничивают передвижение миссии ОБСЕ

Во второй половине 2019 года на Донбассе было зафиксировано 566 случаев запрета для передвижения патрулей ОБСЕ со стороны боевиков.

Украинские военные не запрещают передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а лишь иногда предупреждают о возможной опасности на том или ином маршруте, что миссия фиксирует как недопуск.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

"С нашей стороны нет запретов. Мы считаем, что СММ имеет право имплементировать свой международный мандат, и мы в это не вмешиваемся. Но если наблюдатели следуют в направлении, например, подозреваемых минных полей, то мы (украинские военнослужащие - ред.) об этом предупреждаем", - отметил он.

Дипломат указал, что во второй половине 2019 года на Донбассе было зафиксировано 566 случаев запрета для передвижения патрулей ОБСЕ со стороны российских оккупационных войск.

"Недавно СММ выпустила отдельный тематический отчет за вторую половину 2019 года, в котором сообщалось, что недопуски миссии со стороны "вооруженных формирований" (так в СММ называют российские оккупационные силы) в течение этого периода увеличились на 25% – с 450 до 566 случаев. То есть, во второй половине 2019 года на оккупированной территории каждый день было в среднем три запрета доступа для наблюдателей СММ", - пояснил Цимбалюк.

В тот же период, согласно отчету миссии, произошло 38 недопусков на подконтрольной правительству Украины территории. "Просто сравните: 566 и 38", - отметил глава миссии Украины при ОБСЕ.

Он подчеркнул, что в случае запретов с украинской стороны речь идет преимущественно о тех случаях, когда военнослужащие ВСУ предупреждают миссию, что движение тем или иным маршрутом является опасным. Миссия воспринимает это как непосредственное руководство к действию и не продолжает движения дальше, а в отчете это фиксируется как недопуск.