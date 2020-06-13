Скачать
Суббота, 13.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Госбюджет недополучил 14 млрд грн с октября по март: причина
Госбюджет недополучил 14 млрд грн с октября по март: причина
Lufthansa предложит пассажирам пройти тестирование на COVID-19
Lufthansa предложит пассажирам пройти тестирование на COVID-19
Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится
Все дело в COVID-19: Операция Шумахера переносится
Рецепт дня: Сочный пирог с клубникой
Рецепт дня: Сочный пирог с клубникой

Цимбалюк: Военные ВСУ не ограничивают передвижение миссии ОБСЕ

Цимбалюк: Военные ВСУ не ограничивают передвижение миссии ОБСЕ
03:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook
Во второй половине 2019 года на Донбассе было зафиксировано 566 случаев запрета для передвижения патрулей ОБСЕ со стороны боевиков.

Украинские военные не запрещают передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а лишь иногда предупреждают о возможной опасности на том или ином маршруте, что миссия фиксирует как недопуск.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

"С нашей стороны нет запретов. Мы считаем, что СММ имеет право имплементировать свой международный мандат, и мы в это не вмешиваемся. Но если наблюдатели следуют в направлении, например, подозреваемых минных полей, то мы (украинские военнослужащие - ред.) об этом предупреждаем", - отметил он.

Дипломат указал, что во второй половине 2019 года на Донбассе было зафиксировано 566 случаев запрета для передвижения патрулей ОБСЕ со стороны российских оккупационных войск.

"Недавно СММ выпустила отдельный тематический отчет за вторую половину 2019 года, в котором сообщалось, что недопуски миссии со стороны "вооруженных формирований" (так в СММ называют российские оккупационные силы) в течение этого периода увеличились на 25% – с 450 до 566 случаев. То есть, во второй половине 2019 года на оккупированной территории каждый день было в среднем три запрета доступа для наблюдателей СММ", - пояснил Цимбалюк.

В тот же период, согласно отчету миссии, произошло 38 недопусков на подконтрольной правительству Украины территории. "Просто сравните: 566 и 38", - отметил глава миссии Украины при ОБСЕ.

Он подчеркнул, что в случае запретов с украинской стороны речь идет преимущественно о тех случаях, когда военнослужащие ВСУ предупреждают миссию, что движение тем или иным маршрутом является опасным. Миссия воспринимает это как непосредственное руководство к действию и не продолжает движения дальше, а в отчете это фиксируется как недопуск.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, Евгений Цимбалюк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов может избежать тюрьмы за совершенное им пьяное ДТП
02 В Украине могут ужесточить карантин: предупреждение Минздрава
03 Повышение пенсий: в Минсоцполитики рассказали, кому "повезет"
04 ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
05 Зеленский благодарен НАТО за партнерство с расширенными возможностями
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве планируют перестать чистить воду хлором
В Киеве планируют перестать чистить воду хлором
Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине
Степанов рассказал о всплеске коронавируса в Украине
Боевики блокируют проезд гражданских через КПВВ
Боевики блокируют проезд гражданских через КПВВ
ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь