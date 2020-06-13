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Жара с дождями и грозами: чем удивит погода на выходные

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Жара с дождями и грозами: чем удивит погода на выходные
08:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
На выходных в Украине ожидаются дожди и грозы с температурой до 36°.

В субботу, 13 июня, в Украине ожидаются грозы и шквалы, температура днем составит от 17 до 36°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Днем 13 июня на большей части территории страны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 15-20°; днем 28-33°, на востоке до 36°, в западных и южных областях 24-29°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 17-22°", - отмечается в сообщении.

В Киеве вечером 13 июня возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°. В Киевской области вечером также вероятны осадки. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

14-15 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, 14 июня в северных, ночью в Карпатах и Прикарпатье, днем и в Одесской области местами значительные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°, на востоке до 31°; в западных областях ночью 12-17°, днем 20-25°.

В Киеве и столичном регионе 14 июня местами значительные дожди, грозы. 15 июня кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.

16-17 июня ночью в Украине преимущественно без осадков, днем, кроме восточных областей, небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-18°, днем 23-29° (16 июня в западных областях 20-25°), в восточных областях 27-32°.

В Киеве и Киевской области 16-17 июня небольшие кратковременные дожди, местами грозы ночью 16 июня без осадков). Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

В период с 18 по 22 июня в Украине ожидается жаркая неустойчивая погода. Местами кратковременные дожди, грозы; 18 июня в Украине, кроме запада, 21-22 июня в восточных, южных и большинстве центральных областей преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19°, днем 25-31°, в восточных и Днепропетровской областях местами 30-33°.

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Украина, Погода.

Автор:

Телеграф
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