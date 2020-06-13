У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Николай – имя хорошее, надежное и немного суровое. Образовано оно от древнегреческого имени Николаос и в переводе означает "повелитель народов".

В детстве Николай здоровый и крепкий мальчик. Он не подвержен простудным заболеваниям, редко болеет и не достает родителей своими капризами. Его характерными чертами в этом возрасте являются сила и активность. В школе проявляет себя как хороший ученик, не выделяя никакие конкретные предметы. В раннем возрасте испытывает недостаточное внимание со стороны родителей.

Характер Николая целиком создан из противоречий. Тайна имени скрывает самолюбого, самоуверенного, надменного, молчаливого мужчину. Судьба его обладателя обычно складывается непросто. В жизни он достаточно эгоистичный, и ему присущи консервативные убеждения. Его можно охарактеризовать как трудолюбивого, работоспособного, уравновешенного человека. В отношениях с людьми ведет себя просто и дружелюбно. По своей сути он - скрытная натура, склонен к анализу и принятию неординарных решений. Всегда стремится только вперед и не берет во внимание действия и мнения других. Мотивация совершения поступков часто остается загадкой. Его отличает самообладание, сообразительность.

Отрицательными чертами являются агрессивность, чрезмерная ревнивость, склонность к алкоголизму.

Зимний Николай – строгий, жестокий и порою проявляет себя как деспотичный мужчина. Безынициативный, долго думает и взвешивает. Любит поохотиться и порыбачить. Гостеприимный, всегда рад нежданным визитам друзей. Весенний – наиболее выраженный эгоист, но внешне добродушный и веселый парень. У него отлично развито воображение, и он может применить свои таланты в искусстве. Летнего представителя имени отличает активность, деятельность, добродушие, некая хитреца, склонность к небольшому обману. Развито творческое воображение. Осеннего Николая характеризует скрытность и молчаливость. Огромного труда стоит узнать, что его волнует. Может быть успешным в любой сфере деятельности.

Николай обожает готовить, употреблять хорошие напитки. Любит отдыхать в приятном обществе со своими немногочисленными друзьями. Свободное время может провести на природе. Ему доставляет удовольствие читать книги и слушать музыку, а также разные другие развлечения.

Николай способный и трудолюбивый, поэтому может овладеть разными профессиями. Он полностью посвящает себя работе и, продвигаясь по служебной лестнице, сметает все на своем пути. В коллективе с сотрудниками у него складываются хорошие отношения, его уважают и ценят. Если добивается высоких результатов в профессии, проявляет себя как жесткий руководитель. Имеет все шансы в карьере подняться до руководящих постов в торговли, армии, промышленности. Может быть хорошим врачом-хирургом, адвокатом, следователем, философом.

Носитель имени Николай отличается хорошим здоровьем, заложенным от природы. Но слабыми его местами являются печень, сердце, нервная система. Стоит проводить профилактические мероприятия, больше проводить времени на свежем воздухе и соблюдать диету.

К 30 годам Николай предпочитает прочное и стабильное состояние семьи. Для совместной жизни ищет себе чувственную и мягкую по характеру женщину. Как только ему понравится по-настоящему девушка, сразу предлагает ей руку и сердце. В браке проявляет себя как ревнивый муж и никогда не прощает второй половине измены и предательства. Часто в жены выбирает девушку выше по социальному статусу.

В семейных отношениях Николай не предъявляет серьезных требований к быту, всей душой старается создать материальную основу дома. Он - заботливый и внимательный муж, очень любит своих детей. Всегда готов разделить домашние хлопоты поровну со своей супругой.

Поздравления

Николая поздравляем!

Долгих лет тебе желаем!

С юмором идти по жизни,

Бодрым быть и не болеть.

Все преграды и невзгоды

С легкостью преодолеть!

Мир в душе, покой в семье

Пожелаем мы тебе!

Желаю, Коля, от души,

Тебе счастливым быть всегда,

Успехов важных и больших

Достичь легко и без труда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь радость и везение!

Живи красиво, ярко, круто

И получай лишь наслаждение!

Николай, с именинами! Радости море

Желаю тебе! Чтоб дела пошли в гору,

Чтоб бизнес крепчал и развивался,

А ты рисковать никогда не боялся.

Партнеров надежных желаю тебе,

Чтоб был победителем в честной борьбе.

Чтоб все, что имеешь, еще приумножил,

Счастливую жизнь я хочу, чтоб ты прожил.

Поздравляем, Николай,

И желаем дружно:

Постоянно твердо знай,

Что для счастья нужно.

Пусть далекие мечты

Упадут в ладони,

Пусть удачлив будешь ты

И на все способен.

Пусть всегда и соль, и хлеб

Будет в твоем доме,

Пусть найдет тебя успех,

Чтоб исполнить волю.

Николая поздравляем!

Долгих лет тебе желаем!

С юмором идти по жизни,

Бодрым быть и не болеть.

Все преграды и невзгоды

С легкостью преодолеть!

Мир в душе, покой в семье

Пожелаем мы тебе!

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всём тебе везет,

Пускай во всём пребудет взлет.

Здоровье крепким будет пусть,

Пусть стороной обходит грусть.

Желаю я тебе добра

И быть веселым навсегда.

С днем рожденья поздравляем

Дорогого Николая.

Счастья, много светлых дней,

Дружбы преданной желаем.

Прочь, все беды и тревоги,

С твоей жизненной дороги.

В теле — бодрости на годы,

В доме — радостной погоды!