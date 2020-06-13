У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

В детстве Николай здоровый и крепкий мальчик. Он не подвержен простудным заболеваниям, редко болеет и не достает родителей своими капризами. Его характерными чертами в этом возрасте являются сила и активность. В школе проявляет себя как хороший ученик, не выделяя никакие конкретные предметы. В раннем возрасте испытывает недостаточное внимание со стороны родителей.
Характер Николая целиком создан из противоречий. Тайна имени скрывает самолюбого, самоуверенного, надменного, молчаливого мужчину. Судьба его обладателя обычно складывается непросто. В жизни он достаточно эгоистичный, и ему присущи консервативные убеждения. Его можно охарактеризовать как трудолюбивого, работоспособного, уравновешенного человека. В отношениях с людьми ведет себя просто и дружелюбно. По своей сути он - скрытная натура, склонен к анализу и принятию неординарных решений. Всегда стремится только вперед и не берет во внимание действия и мнения других. Мотивация совершения поступков часто остается загадкой. Его отличает самообладание, сообразительность.
Отрицательными чертами являются агрессивность, чрезмерная ревнивость, склонность к алкоголизму.
Зимний Николай – строгий, жестокий и порою проявляет себя как деспотичный мужчина. Безынициативный, долго думает и взвешивает. Любит поохотиться и порыбачить. Гостеприимный, всегда рад нежданным визитам друзей. Весенний – наиболее выраженный эгоист, но внешне добродушный и веселый парень. У него отлично развито воображение, и он может применить свои таланты в искусстве. Летнего представителя имени отличает активность, деятельность, добродушие, некая хитреца, склонность к небольшому обману. Развито творческое воображение. Осеннего Николая характеризует скрытность и молчаливость. Огромного труда стоит узнать, что его волнует. Может быть успешным в любой сфере деятельности.
Николай обожает готовить, употреблять хорошие напитки. Любит отдыхать в приятном обществе со своими немногочисленными друзьями. Свободное время может провести на природе. Ему доставляет удовольствие читать книги и слушать музыку, а также разные другие развлечения.
Николай способный и трудолюбивый, поэтому может овладеть разными профессиями. Он полностью посвящает себя работе и, продвигаясь по служебной лестнице, сметает все на своем пути. В коллективе с сотрудниками у него складываются хорошие отношения, его уважают и ценят. Если добивается высоких результатов в профессии, проявляет себя как жесткий руководитель. Имеет все шансы в карьере подняться до руководящих постов в торговли, армии, промышленности. Может быть хорошим врачом-хирургом, адвокатом, следователем, философом.
Носитель имени Николай отличается хорошим здоровьем, заложенным от природы. Но слабыми его местами являются печень, сердце, нервная система. Стоит проводить профилактические мероприятия, больше проводить времени на свежем воздухе и соблюдать диету.
К 30 годам Николай предпочитает прочное и стабильное состояние семьи. Для совместной жизни ищет себе чувственную и мягкую по характеру женщину. Как только ему понравится по-настоящему девушка, сразу предлагает ей руку и сердце. В браке проявляет себя как ревнивый муж и никогда не прощает второй половине измены и предательства. Часто в жены выбирает девушку выше по социальному статусу.
В семейных отношениях Николай не предъявляет серьезных требований к быту, всей душой старается создать материальную основу дома. Он - заботливый и внимательный муж, очень любит своих детей. Всегда готов разделить домашние хлопоты поровну со своей супругой.
Поздравления
Николая поздравляем!
Долгих лет тебе желаем!
С юмором идти по жизни,
Бодрым быть и не болеть.
Все преграды и невзгоды
С легкостью преодолеть!
Мир в душе, покой в семье
Пожелаем мы тебе!
Желаю, Коля, от души,
Тебе счастливым быть всегда,
Успехов важных и больших
Достичь легко и без труда!
Пусть дарит каждая минута
Тебе лишь радость и везение!
Живи красиво, ярко, круто
И получай лишь наслаждение!
Николай, с именинами! Радости море
Желаю тебе! Чтоб дела пошли в гору,
Чтоб бизнес крепчал и развивался,
А ты рисковать никогда не боялся.
Партнеров надежных желаю тебе,
Чтоб был победителем в честной борьбе.
Чтоб все, что имеешь, еще приумножил,
Счастливую жизнь я хочу, чтоб ты прожил.
Поздравляем, Николай,
И желаем дружно:
Постоянно твердо знай,
Что для счастья нужно.
Пусть далекие мечты
Упадут в ладони,
Пусть удачлив будешь ты
И на все способен.
Пусть всегда и соль, и хлеб
Будет в твоем доме,
Пусть найдет тебя успех,
Чтоб исполнить волю.
Николая поздравляем!
Долгих лет тебе желаем!
С юмором идти по жизни,
Бодрым быть и не болеть.
Все преграды и невзгоды
С легкостью преодолеть!
Мир в душе, покой в семье
Пожелаем мы тебе!
Будь вечно молод, Николай,
И никогда не унывай.
Пускай во всём тебе везет,
Пускай во всём пребудет взлет.
Здоровье крепким будет пусть,
Пусть стороной обходит грусть.
Желаю я тебе добра
И быть веселым навсегда.
С днем рожденья поздравляем
Дорогого Николая.
Счастья, много светлых дней,
Дружбы преданной желаем.
Прочь, все беды и тревоги,
С твоей жизненной дороги.
В теле — бодрости на годы,
В доме — радостной погоды!