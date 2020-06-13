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Суббота, 13.06.2020
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Минздрав: Кинотеатры в Украине пока что работать не будут

Минздрав: Кинотеатры в Украине пока что работать не будут
11:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
В связи с эпидемситуацией в Украине, Кабмин решил пока не возобновлять работу кинотеатров.

Кабинет министров решил пока не возобновлять работу кинотеатров.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу.

"Мы ограничили деятельность кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации. То есть, наши кинотеатры не открываются", - сказал министр, информируя о решениях, принятых на заседании правительства в пятницу.

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Степанов добавил, что встречался с представителями крупных сетей кинотеатров, и заверил, что "все эти вопросы были согласованы".

Как сообщалось, ранее Министерство культуры и информполитики обратилось в Министерство здравоохранения с предложением начать со 2 июля поэтапное открытие кинотеатров, которые не работали из-за карантина.

По состоянию на 13 июня в Украине лабораторно подтвержденв 30506 случаев COVID-19, в частности за сутки 753.

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Украина, Минздрав.

Автор:

Телеграф
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